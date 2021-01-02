Погибла при катании на "ватрушке" 9-летняя девочка в Новосибирске

Очевидцы сообщили о страшном случае, произошедшем с ребенком в Первомайском районе Новосибирска, в микрорайоне Весеннем. 9-летняя девочка отправилась кататься с горки с дядей и братьями 1 января.
«Ребенок катался на плюшке в непредназначенном для этого месте в микрорайоне Весенний и погиб от удара о металлические ограждения», – написал очевидец в АСТ-54.
Полиция и следствие выясняют обстоятельства произошедшего. Силовые структуры пока не предоставили комментарий по поводу несчастного случая.
«Запретить в продаже плюшки и производить их. Уже сколько детей погибло, а родители не думают, когда покупают. Ведь знают, что опасно и всё равно берут, я в шоке», – пишет в комментариях один из подписчиков паблика АСТ-54. С ним согласны и другие, напоминая, что плюшкой невозможно управлять.
По данному факту начата проверка региональным управлением СКР. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.