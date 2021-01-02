Сегодня уникальное астрособытие - 2 января Земля максимально сблизится с Солнцем. Такое день лишь раз в 2021 году

2 января Земля подойдет к Солнцу на минимальное в 2021 году расстояние – 147 миллионов километров. В этот момент видимый диск нашей звезды будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда расстояние до Солнца максимально.

2 января солнце будет ближе чем обычно

2 января Земля подойдет к Солнцу на минимальное в 2021 году расстояние – 147 миллионов километров. В этот момент видимый диск нашей звезды будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда расстояние до Солнца максимально.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Наша планета движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 километра в секунду.

Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием. Самую далекую точку – афелий – наша планета проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 миллионов километров от Солнца.

Смена времен года обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не изменением расстояния до Солнца. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом.

Источник: www.in-space.ru