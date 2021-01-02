Проверить билет Русское лото тираж 1369 - кто стал миллиардером в "Новогодний миллиард" 1 января 2021 года

В новогоднем 1369 тираже во втором туре были разыграны первые три миллиона. По данным организаторов, билеты были приобретены в Ростовской области, ЯНАО и Санкт-Петербурге. В третьем туре по миллиону выиграли жители Красноярского края и Пермского края, в четвертом — жители Калининградской и Омской областей.

В новогоднем 1369 тираже во втором туре были разыграны первые три миллиона

В «Столото» рассказали, что «всего в новогоднем, 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришёлся на крупные призы».

Таким образом, в праздничном тираже была разыграна 1 тыс. призов по 1 млн рублей.

В прошлом году победительницей новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош.

Рекордный розыгрыш состоялся 1 января 2021 года.

Итоги Новогоднего миллиарда

581 - лотерейный миллионер

2 325 358 701 рубль разыграли