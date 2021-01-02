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Прогноз на 2021 год сделал знаменитый Вассерман: готовимся к худшему

10:55 02.01.2021 Фото: Википедии
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По всему миру, как отметил он, вакцинация продлится еще года три. А в России, считает он, карантинные меры смогут полностью снять уже к осени.

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Вассерман дал прогноз на 2021 год

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ спрогнозировал ситуацию в 2021 году.

По его словам, наступивший год, равно как и 2020-й, пройдет "под знаком" коронавируса. По всему миру, как отметил он, вакцинация продлится еще года три. А в России, считает он, карантинные меры смогут полностью снять уже к осени.

Однако, по его мнению, пандемия стала уроком для человечества и в данный момент стоит все еще "готовиться к худшему", "чтобы лучшее стало неожиданностью приятной".

Кроме того, Вассерман посоветовал России внимательнее отслеживать действия США и Турции, так как силами этих государств, согласно его прогнозу, в наступившем году может "завариться" третья мировая война. Также он обратил внимание на прошедшие в США выборы, результаты которых могут развязать руки демократической партии, способной на подтасовку результатов и дальнейшее "нарушение законов после захвата власти".

Он также предрек обострение конфликта в Донбассе весной, добавив, что в ситуацию, по его прогнозу, намерен вмешаться Вашингтон, чьи действия будут напрямую зависеть от реакции Москвы на происходящее в регионе.

конфликт коронавирус мировая война пандемия прогноз телеведущий Анатолий Вассерман
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