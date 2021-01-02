Королёва пригрозила врагам своей семьи: Она плещется с Тарзаном в море

Певица рассказала, что 2020-й год был для нее и ее семьи сложным. Она добавила, что сумела сохранить свой брак с Сергеем Глушко, несмотря на попытки недоброжелателей разрушить его.

Фото супругов

На размещенных кадрах Королёва плавает в море вместе со своим мужем, стриптизером Сергеем Глушко. Глядя в камеру, артистка рассказала, что 2020-й год был для нее и ее семьи сложным. Она добавила, что сумела сохранить свой брак, несмотря на попытки недоброжелателей разрушить его. «А тех, кто пытался это сделать, ждет своя карма, и поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят», — сказала артистка.

Напомним, что накануне стало известно, что по факту распространения порноролика с участием мужа Наташи Королёвой было возбуждено уголовное дело.

В центре сексуального скандала Тарзан оказался после того, как из их с Королёвой дома были украдены ювелирные украшения на крупную сумму. Спустя несколько дней стриптизер записал видеообращение, в котором признался, что изменил своей жене «под воздействием веществ». По данным СМИ, Глушко изменил своей супруге с актрисой Анастасией Шульженко и ее подругой.