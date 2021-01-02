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Были ли ЧП в сильный мороз в ЖКХ Бердска в первые дни 2021 года, рассказала вице-мэр Владимир Захаров

11:15 02.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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1 января он был дежурным по городу и оценил обстановку как стабильную. Новогодняя ночь, по его словам прошла без происшествий.

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Бердск в 2021 году живет своей обычной жизнью

Начался 2021 года в Бердске без происшествий. Об этом утром 2 января «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

- Стабильно. В пределах обычных будней, - прокомментировал Владимир Николаевич, отметив, что аварий на сетях ни в новогоднюю ночь, ни в первый день нового года не произошло. - Я вчера был дежурным по городу. Дежурство прошло без происшествий.

В новом году бердские дороги еще не чистили, отметил Захаров. Во-первых, в этом нет необходимости, во-вторых, у рабочих тоже должны быть выходные и праздники.

Сильные морозы городское хозяйство Бердска переживает без срывов и проблем.

бердские дороги городское хозяйство морозы первый день нового года ЧП Владимир Захаров
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