Умер актер Робер Оссейн из знаменитой "Анжелики" и "Отверженных"

Французскому актеру и режиссеру русского происхождения было 93 года. Он был первым мужем Марины Влади. Чем еще он знаменит?

Он умер 31 декабря в возрасте 93 лет

31 декабря 2020 года умер актер и режиссер Робер Оссейн. Ему было 93 года.

Происхождение

Робер Оссейн (при рождении - Абрахам Оссейнофф) родился 30 декабря 1927 года в Париже. Его родители - выходцы из России. Отец, по национальности азербайджанец, жил в Самарканде, в 1922 году переехал в Германию. Он был скрипачом и композитором. Мать, имеющая еврейские корни, родилась в Бессарабии (ныне в составе Украины и Молдавии), ее семья эмигрировала в Германию после 1917 года. Она была пианисткой и актрисой. После свадьбы в 1927 году они переехали в Париж, где жили бедно, не имея постоянной работы.

Театр

В 15 лет Робер Оссейн (псевдоним он использовал с 18 лет) был вынужден бросить учебу, работал грузчиком, курьером, дворником, официантом. В это же время начал занимался в театральной студии, брал уроки мастерства у актеров и педагогов Рене Симона и Тани Балашовой. Играл и помогал ставить спектакли в парижском театре ужасов "Гран-Гиньоль". В 19 лет написал первую пьесу "Бродяги", по которой в 1947 году поставил одноименный спектакль в парижском театр "Вье-коломбье". В том же году получил маленькую роль в постановке Жоржа Витали по пьесе Анри Пичетта "Богоявление" на сцене столичного "Театра полуночников".

В 1949 году Робер Оссейн исполнил одну из главных ролей в постановке Жана Маршата по пьесе Жана Жене "Высокий надзор" в парижском театр "Матурен". Спектакль имел большой успех у зрителей, а из всех актеров критики выделили именно Оссейна.

В 1970 году Оссейн переехал в Реймс, где ему предложили возглавить драматический театр. Там он поставил 17 спектаклей, среди которых "Преступление и наказание" (1971) по роману Федора Достоевского, "На дне" (1972) по пьесе Максима Горького, "Ромео и Джульетта" (1972) по трагедии Уильяма Шекспира, "Нет орхидей для мисс Блэндиш" (1977) по роману Джеймса Хедли Чейза. Оссейн вывел театр на национальный уровень, одним из первых начал использовать кинопроекцию. В 1979 году вернулся в Париж, где работал в разных театрах. Кроме того, он ставил масштабные театральные шоу во Дворце спорта, Дворце конгрессов и на стадионе "Стад де Франс". Его представления - "Броненосец Потемкин" (1975), "Нотр-Дам де Пари" (1978), "Дантон и Робеспьер" (1979), "Отверженные" (1980), "Анжелика - маркиза ангелов (1985), "Меня зовут Мария-Антуанетта" (1993), "Бен-Гур" (2006), "Эскалибур - рыцари круглого стола" (2011) - посетили миллионы зрителей.

В 2000-2008 годах Оссейн руководил парижским театром "Мариньи".

Кино

Дебют Оссейна в кино состоялся в 1948 году. Он исполнил эпизодические роли бандитов в историческом фильме Саши Гитри "Хромой бес" и драматической комедии Робера Хоммета "Воспоминания не продаются". В 1949 году был задействовал в драме Раймона Бернара "Майя". Первая заметная роль была в криминальной драме Поля Кадеака "Набережная блондинок" (1954).

Главную роль Оссейн впервые получил в 1956 году в экранизации романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" режиссера Жоржа Лампена. В картине он сыграл французского Раскольникова - Рене Брюнеля.

В 1957 году он снялся в криминальной драме Роже Вадима "Кто знает?". Впоследствии неоднократно получал приглашения принять участие в картинах этого режиссера - "Отдых воина" (1962), "Порок и добродетель" (1963), "Барбарелла" (1968), "Элле" (1972), "Дон Жуан-73" (1973), "Вечеринка с сюрпризами" (1983).

Слава пришла к Оссейну после того, как он принял предложение режиссера Бернара Бордери исполнить главную роль - графа Жоффрея де Пейрака - в приключенческой мелодраме "Анжелика - маркиза ангелов" (его партнершей по съемочной площадке стала Мишель Мерсье). Фильм вышел на экраны в 1964 году. За ним последовали "Великолепная Анжелика" (1965), "Анжелика и король" (1966), "Неукротимая Анжелика" (1967) и "Анжелика и султан" (1968). Эта работа принесла Оссейну и Мерсье всемирную известность - общее число зрителей, посмотревших эту серию фильмов, превышает 1 млрд.

Также успехом пользовались такие фильмы с участием Оссейна, как драма Дени де Ла Пательера "Запрещенные священники" (1973) и криминальная драма Жоржа Лотнера "Профессионал" (1981). В первой картине актер исполнил роль отца Жана Расто, влюбившегося в молодую прихожанку церкви, во второй - комиссара Розена, преследовавшего секретного агента Жосслена Бомона (Жан-Поль Бельмондо). Позже Оссейн сыграл в музыкальном фильме и драме Клода Лелуша "Одни и другие" (1981) и "Мужчина и женщина 20 лет спустя", драме Янника Беллона "Дети беспорядка" (1989), драме Клода Лелуша "Отверженные" (1995), комедийном боевике Фредерика Обюртена "Профессионалы" (2004), драматическом триллере Софи Марсо "Пропавшая в Довиле" (2007), драме Франсиса Юстера "Человек и его собака" (2009).

Всего Робер Оссейн снялся в более 90 фильмах. Последней на данный момент работой стала роль в драматической картине Алена Уильямса Le Fruit de l'espoir (2019).

В ряде картин Робер Оссейн выступал и как актер, и как режиссер. Так, в 1955 году он снял свой первый фильм - криминальную драму "Мезравцы попадают в ад". Далее последовали драмы "Простите наши прегрешения" (1956), "Ты - яд" (1959), "Ночи шпионов" (1959), вестерн "Вкус насилия" (1961), драматический триллер "Вампир из Дюссельдорфа" (1965), вестерн "Веревка и кольт" (1968), драмы "Отверженные" (1982; не снимался) и "Красная икра" (1986). Во всех своих фильмах и спектаклях Оссейн использовал музыку, написанную его отцом. Именно благодаря сыну к Андре Оссейну пришло признание (критики сравнивали его с Римским-Корсаковым и Мусоргским).

Кроме того, Оссейн снимал телефильмы, в которых также исполнял роли - "Сирано де Бержерак" (1990), "Меня зовут Мария-Антуанетта" (1993), "Камера" (2002), "Бен-Гур" (2006), "Женщина по имени Мари" (2013) и другие.

В 1983 году Оссейн получил специальную премию Московского международного кинофестиваля за фильм "Отверженные". В 2013 году на Фестивале российского искусства в Каннах он был удостоен почетного знака "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией". Кроме того, актер является обладателем ордена Почетного легиона (кавалер, 1990; офицер, 2000; командор, 2006), национального ордена "За заслуги" (офицер, 1986; командор, 1994; великий офицер, 2019).

Первой его женой (1955-1959) была актриса Марина Влади, второй (1962-1964) - психоаналитик и киносценарист Каролин Эльяшев. Третьей супругой в 1976 году стала актриса Кэндис Пату. Имеет четырех сыновей: от первого брака - Игоря (1956; актер) и Пьера (1959; гитарист), от второго - Николя (1963; философ, раввин), от третьего - Жюльена (режиссер).

Источник: ТАСС