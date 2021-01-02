"Леонид Агутин: Мы - нищеброды, отказаться от предложений больших каналов не могу"

"Мне чаще всего не нравятся эти «Огоньки». Я считаю, что это ужасно заиндевелое такое, заплесневелое. Это надо как-то перережиссировать, переделать", заявил певец в интервью.

Фото с выступления

Музыкальные премии для Леонида Агутина – дело привычное. Но в конце 2020 года он получил награду на американском конкурсе USA Songwriting Competition (аналог нашей «Песни года») за композицию Just а Rainy Day. Так что персональные итоги 2020-го певец подводит с удовольствием.

1968 – родился 16 июля в Москве

1992 – лауреат международного конкурса молодых исполнителей в Ялте



2000 – свадьба с певицей Анжеликой Варум2008 – получил звание заслуженного артиста России2019 – выпустил свою пятую книгу: «Леонид Агутин. Безграничная музыка»«Стинг – мой учитель»– Леонид, поздравляю вас. И как эта песня попала на конкурс?

– Спасибо. Я выпустил в этом году пластинку La Vida Cosmopolita, в основном на испанском языке и две песни на английском. А дистрибьютором этой пластинки является компания Warner Music Latina, и, как я понял, из офиса Warner эта песня была отправлена на фестиваль. Я бы сам до такого не додумался. Никогда ничего никуда не отправляю, потому что не верю, что вообще это кому-нибудь нужно и что это все возможно. Оказалось, возможно.

Песня отправлена вместе с песнями и клипами других их артистов. Она вошла в две номинации – за лучшую лирику и как World Music. И в результате именно в номинации World Music взяла первую премию. Мне это очень приятно. Это же фестиваль авторов. Это самая интересная для меня, самая приятная награда, которая могла быть не в России.

– Как вы относитесь к творчеству Стинга? Само настроение и звучание мне показались похожими на песни этого английского автора и исполнителя. Случайно ли это?

– Стинг – учитель, Стинг – первый, кто придумал это сочетание настроения mediterranean акустической гитары с современной музыкой. Латинское движение в мелодии, сочетаемое с европейской прохладностью. Все, что в конце 1980-х – начале 1990-х я услышал, когда он сделал сольный проект, покорило меня. Это было невероятное событие. И я остаюсь, естественно, поклонником Стинга, но все-таки делаю по-другому. Наверное, что-то есть общее, но мелодии, стихи, аранжировки, конечно, свои. И как-никак это Ал Ди Меола играет, не просто акустическая гитара, это гениальная кисть. Так что песня, бесспорно, имеет свое лицо.

Помню, кто-то в комментарии под клипом написал: «Почему эта песня? У Агутина же есть и круче композиции». Потому что большинство людей, которые ее там услышали, Агутина до этого не слышали никогда. Just а Rainy Day вполне представляла меня как автора, и это же дуэт с Ал Ди Меолой, да и спетый на английском, это был важный момент.

– Вы же не присутствовали на награждении. Не получили награду еще?

– Награду мне пришлют.

Расскажу вам, в конце лета мы участвовали в конкурсе виртуальных искусств, и там наш дуэт с Диего Торресом Quédate получил статуэтку. По этому поводу было меньше шума, но зато награда красивейшая. Ждет меня в Америке. Будет потом стоять со всеми моими наградами в московском шкафу, она прям красивая-красивая.

А в этом конкурсе диплом, как на нашей «Песне года», похожи даже.

«Мы – бедны, мы – нищеброды»

– Леонид, а вообще русские песни, музыка отличаются от музыки других стран?

– Я никогда не писал русских мелодий, если вы в смысле «народных». Если же речь о российской субкультуре, то она существует – совершенно отдельная музыка, придуманная исключительно для российского потребления: это шансон российский, это рок российский, это эстрадная поп-музыка. Это совершенно отдельные музыкальные стили, которые встречаются только на нашей территории, сделанные специально для нашего слушателя, зрителя. И когда песня создается на русском языке, конечно, это влияет на мелодию.

Английский язык звучит все-таки немного по-другому, мелодическая строчка меняется немного под английский язык. Это очень важно, когда делаешь песню на нескольких языках – очень сложно мелодическую фабулу держать в неприкосновенности, все равно она немножечко меняется.

Насколько русский автор отличается от зарубежного своего коллеги, мне трудно сказать. Я всегда делал довольно международную музыку, но мне кажется, что всегда слышно, что автор – русский. Хотя, может быть, это только мне и кажется.

– Если сравнить наш шоубизнес и шоубизнес американский или европейский, чего нам не хватает сегодня?

– Отличие понятно – в деньгах, их в нашем бизнесе значительно меньше. Мы – бедны, мы – нищеброды. Уровень вложений во все совершенно другой – в видео, в промоушен, в концерты и так далее. Но мы подбираемся к определенному уровню уже, по крайней мере подбирались до пандемии. Если сейчас это все не рухнет совсем, вся наша индустрия, при отсутствии возможности проводить нормальные концерты.

Скажу, что до этого года мы серьезно придвинулись к мировому уровню: у нас есть любой свет, любой звук, любое оборудование, и часто довольно талантливо делаются видеоработы. Шоубизнес западный – американский, английский – это все-таки международный шоубизнес, эту музыку потребляет вся планета, а мы варимся только внутри своего рынка, поэтому, конечно, денег вращается очень мало и нет таких возможностей, как и у кинематографа. Тем не менее с помощью настоящих энтузиастов своего дела мы серьезный сделали прорыв в уровне нашего шоубизнеса. Я могу сравнить нас с Италией или Испанией. Где-то так.

– Ваша песня, да и клип тоже такие дождливые, осенние... Мол, осень в жизни творческого человека. Про вас ли это? Вы теперь уже не «босоногий мальчик»... Как внутренне проживали переход от того Агутина («хоп-хей, ла-ла-лэй») к вот такому – задумчивому, в чем-то философскому исполнителю?

– Но у меня же есть соавтор в этой песне. Все тексты, что я спел на английском языке, написаны Алексом Сино. Это мой давний друг. Он сам из Одессы, живет в Америке уже лет тридцать. Он написал все английские тексты для пластинки Cosmopolitan Life и еще несколько песен. Настроение, которое придал песне автор текста, тоже важно. Мне очень понравилась идея текстовая, я считаю, что это замечательная работа. Мне кажется, из всего того, что мы делали вместе – я, Алекс и Ал Ди Меола, – это самый удачный наш проект.

Да, осенняя. Почему нет? Я люблю это настроение осени, этот сплин, и насчет осени, аллегорически примененной к возрасту, наверное, тоже так. Да, проживаю осень. Не скажу, что мне это не нравится.

«Я бы переделал «Огоньки» на свой вкус»

– Обычно под Новый год возникают разговоры: мол, в «Голубых огоньках» выступают одни и те же исполнители, нафталин, дескать, надоело! Как вы, частый участник новогодних телевизионных концертов, к таким воззваниям относитесь?

– В «Огоньках» выступают артисты, которых выбрали зрители. Этих людей никто звездами не назначал. Эти артисты стали звездами, потому что их полюбили люди, они выбрали себе своих звезд. Это основная часть смотрящей телевизор аудитории, поэтому вот эти умничанья в соцсетях на тему «сколько можно это смотреть» – не смотрите. Я, например, не смотрю, но выступаю.

Мне чаще всего не нравятся эти «Огоньки». Я считаю, что это ужасно заиндевелое такое, заплесневелое. Это надо как-то перережиссировать, переделать, но, если бы мне дали волю и я переделал бы на свой вкус, совершенно не факт, что это кому-то понравилось бы.

Сейчас канал «Россия 1», например, неизменно показывает очень хорошие цифры, и они даже обгоняют «Первый канал». Их смотрят! Самое кондовое, как было вот всю жизнь, так ничего не меняется, и люди это смотрят. Те самые люди, которые сидят дома и смотрят в Новый год телевизор.

Вот «Первый канал» сколько экспериментировал? Там были «Старые песни о главном», целые фильмы снимали. Я помню, мы летали в Питер, и Олег Гусев снимал на каждую песню полноценный клип. Вкладывались очень серьезные деньги для того, чтобы «Огонек» как-то разнообразить, чтобы людям было интересно. А все равно кондовый, тот самый совковый «Огонек», он побеждал по цифрам. Так что, ребята, не надо говорить «доколе можно терпеть». Телевидение не будет делать невыгодные для себя вещи. Оно тогда разорится, и все.

Вот, например, про политические передачи. Люди, несогласные с точками зрения ведущих этих нескончаемых политических шоу, очень возмущаются, что они там «несут ахинею, как можно это все из телевизора говорить?! Это специально власть нас дурит и промывает нам мозги!» Ребята, ничего, что непопулярно, ни ради какой власти показывать никто не будет. Это смотрят люди. У этого всего очень хорошие рейтинги. Поэтому телевидение это выпускает.

– Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от участия в новогодних телеэфирах. Далеко не все его поддержали...

– Я с большой симпатией и уважением отношусь к Валере. У него такой крик души был, он призвал не участвовать, но я не могу не участвовать. Мне не хватает крутизны отказаться от предложений больших каналов по ряду причин.

Во-первых, мне хочется народ моей Родины поздравить с Новым годом, и я это сделаю. Во-вторых, мне как-то неловко, когда тебя просят выступить, даже уговаривают, а в это время стоят тысячи артистов, которые мечтали бы оказаться на твоем месте. А я буду воротить нос?!

Поэтому я вхожу в предлагаемые условия, и, несмотря на то, что меня не устраивает образ и режиссура всего этого происходящего, я не умничаю, иду и участвую. Как-то перед людьми тоже неудобно. Единственное развлечение, которое есть сейчас у людей, – посмотреть тебя по телевизору, так как на концерт невозможно пойти.

Да, нам не платят за это денег, мы это делаем бесплатно. Мы выступаем, чтобы нас увидел наш потенциальный зритель. Но почему бы нет? Мне кажется, это даже какая-то моя обязанность.

«Моя жена – шикарная Чебурашка!»

Леонид Ярмольник озвучил крокодила Гену, Анжелика Варум – Чебурашку, а песню написал Леонид Агутиню

– В новогодние дни «Союзмультфильм» анонсировал выход очередной серии мультфильма про крокодила Гену и Чебурашку. И для этого проекта вы написали песню...

– Очень люблю писать для кино. Есть, наверное, фильмов пятнадцать, где используются мои песни. Для мультфильма писал один раз, но, к сожалению, этот мультфильм – «Морской дьявол» про человека-амфибию – так и не вышел. Дуэт с Анжеликой Варум «Я буду всегда с тобой» – это была ария Ихтиандра. Чебурашка – это прежде всего настроение Шаинского, который писал песни для того мультфильма. И потом, очень хочется добрых песен.

Сейчас некому писать добрые песни. Просто время такое – брутальности и крутизны. И на такие простые, солнечные песни просто нет социального заказа. А в мультфильме есть. Я этим предложением воспользовался с большим удовольствием, придумал мелодию и эти слова.

– Чебурашку озвучивала ваша супруга Анжелика Варум. Как вам ее работа?

– Моя жена – шикарная Чебурашка! Это наш домашний аттракцион. Она начинает петь этим детским голосом «Облака, белогривые лошадки», и, ничего не могу с собой поделать, слезы умиления вытекают сами собой. Я этот голос ее знаю давно, она может таким вот детским голосочком петь, говорить. И когда я узнал, что Лёня Ярмольник будет как-то помогать с этим мультфильмом и озвучивать крокодила Гену, я ему говорю: «Лёня, обязательно возьмите Анжелику Варум на голос Чебурашки. Ты даже не представляешь, как это будет точно!» И это точно. Так что я не сомневался в успехе.

Только нам непросто было найти тональность в самой песне. Говорить такими голосами проще, спеть было посложнее, но в результате получилось.

– Может, у вас есть музыка для следующего кино? Какой по жанру мог бы быть этот фильм?

– Нигде не лежит у меня лишней музыки, из которой хотелось бы сделать фильм. Я вообще по факту придумываю всегда. Мне дают фильм, я делаю.

Мне показал Федор Добронравов новый сценарий про теннисиста, очень интересный. И я уже сделал для него песни. Теперь жду, когда Федя позвонит и скажет: Лёнь, давай песню, мы приступаем к съемкам или уже сняли что-то. Это новая идея, я живу ею, болею – и хочу уж побыстрее сделать. Так что фильма еще нет, а песня к нему уже есть. Если вы это имели в виду, то вот тот самый случай.

Ну и интересно сделать мюзикл. В свое время я писал для мюзикла «Стиляги». Первоначальный сценарий назывался «Буги на костях», это был очень романтический фильм, такой с рваным сердцем. Я написал тоже много песен для этого мюзикла, но потом Валера Тодоровский принял решение поменять концепцию в принципе и сделать каверы на старые наши русские рок-н-ролльные хиты. Как бы стилизовать их в буги-вуги и джаз. Я не могу никак комментировать решение режиссера, но мне показалось, что фильм получился более легкомысленным, чем изначально я прочитал его на бумаге. Этот мюзикл мне не удалось осуществить как автору. А музыка от него вся осталась. Тоже было бы интересно что-то с ней сделать, но там специфические тексты были именно к фильму написаны, стилизовано под 50-е годы. Так что это уже никуда никогда не пригодится, если только не будет второй версии этого сюжета.

Кстати, с Федей Добронравовым у меня уже был опыт работы над его фильмом «Жили-были», там звучит песня «Я тебя не вижу». И это одна из самых популярных моих песен в интернете. Очень интересное кино, очень душевное. Опять-таки, этой песни не существовало бы, если бы не было этого кино.

– Новый год. Кто-то к нему относится как к очередному празднику, кто-то подводит промежуточные итоги. А как у вас?

– Вот приходит Новый год, приходит полночь, и обязательно нужно поднять бокал, выпить за новый год и обязательно после этого выйти на сцену. Это очень важно. Как встретишь Новый год, так он и пройдет.

И вот уже (тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву) начиная с 1993 года каждый Новый год мы работаем семьей. А итоги подводятся весь декабрь потихонечку. Я в этом году столько всего сделал, несмотря на эту пандемию: и пластинки, и всякие фестивали, и клипы, и новые песни, и очень много всего-всего было сделано. Так что итоги буду подводить с удовольствием.

– Какие стихотворные строки сегодня соответствуют вашему настроению?

– Не то что они прям соответствуют моему настроению, но почему-то именно эти четыре строчки, которые я придумал лет пятнадцать назад, у меня сейчас возникли в голове:

Тебя так вежливо спасает мир,

Хотя ты выглядишь порой довольно глупо.

Такой съедобный и смешной кумир,

Как хлебный сыр из лукового супа.

Источник: Собеседник