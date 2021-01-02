Избил 4-летнего пасынка и закрыл раздетым в неотапливаемом гараже отчим

Несколько часов ребенок провел взаперти, получив обморожение рук и ног - он был босой, а из одежды на мальчике были только трико и футболка.

Отчим-изувер избил малыша и держал его в холодном гараже в Чите

В Чите правоохранители задержали мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство четырехлетнего ребенка.

Как сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю, в ночь на 28 декабря подозреваемый избил дома маленького пасынка "из-за провинности". После этого 35-летний житель Читы запер мальчика в неотапливаемом гараже.

Несколько часов ребенок провел взаперти, получив обморожение рук и ног - он был босой, а из одежды на мальчике были только трико и футболка.

"О совершенном преступлении стало известно матери ребенка, которая обратилась в правоохранительные органы. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, ему предъявлено обвинение, он допрошен", - говорится в сообщении СК.

В отношении отчима было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".