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Заморожены накопительные пенсии россиян еще на несколько лет

13:47 02.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Мораторий означает, что 6% страховых взносов с зарплаты направляются работодателем не на счет индивидуальных пенсионных накоплений гражданина, а в "общий котел" - на текущие выплаты страховых пенсий.

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Продолжается заморозка накопительной части пенсий

Заморозка формирования обязательных накопительных пенсий продлена до конца 2023 года, то есть на весь период нового бюджетного цикла. Закон об этом вступил в силу 1 января 2021 года.

Мораторий на пополнение накопительных пенсий введен в 2014 году и ежегодно продлевается.

Он означает, что 6% страховых взносов с зарплаты направляются работодателем не на счет индивидуальных пенсионных накоплений гражданина, а в "общий котел" - на текущие выплаты страховых пенсий (и, таким образом, полный тариф на страховую часть пенсии составляет 16% фонда оплаты труда). Это позволяет значительно сократить трансферт из федерального бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Сформированные до 2014 года обязательные пенсионные накопления при этом сохраняются, но прирастают только за счет инвестиционного дохода. Из-за их незначительных объемов большинству граждан при достижении пенсионного возраста они будут выплачены единовременно.

На смену обязательным пенсионным накоплениям Минфин и Банк России с 2016 года разрабатывают систему льгот для добровольных пенсионных накоплений. По мере изменения концепции новой системы ее название менялось, последний вариант назывался гарантированным пенсионным планом, он активно обсуждался в конце 2019 года. Однако законопроект о нем так и не был внесен в Госдуму.

По всей вероятности, заменой полноценной системы пенсионных накоплений, для которых нужен высокий уровень зарплат, станет новый (третий) вариант налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам. Предполагается, что по ИИС третьего типа можно будет совмещать регулярное получение налогового вычета с суммы, внесенной на счет, и освобождение от налога полученного дохода при закрытии счета. Для двойной льготы придется заморозить вложения на счете в течение как минимум 10 лет и затем потратить их или на покупку жилья, или на приобретение пенсионного плана либо пожизненного аннуитета.

Источник: РГ

2021 закон заморозка ИИС накопления пенсии ПФР
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От редакции

Нынешняя пенсионная система внушает вам доверие?

Аноним, 02 января 2021 14:10
НВР:
Нет, как и прошлая и будущая.

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