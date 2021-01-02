Довели до слез Валерию: 52-летняя певица стала бабушкой

Она заявила, что ей уже нравится начало 2021 года и призналась, что не смогла сдержать слез, узнав что у нее родилась внучка.

Плачу от радости: ставшая бабушкой певица Валерия не сдерживает эмоций

Певица Валерия сообщила своим поклонникам, что стала бабушкой в новом году. Она призналась, что 2021 год только начинается, а она уже не может сдержать радостных эмоций. Валерия заметила, что наступивший год ей уже нравится.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни", — рассказала певица на своей в Instagram.

Валерия назвала рождение настоящим таинством и чудом и заметила, что "эта новогодняя ночь была поистине волшебной".

В октябре прошлого года сын российской исполнительницы Арсений Шульгин выложил в своем Instagram-аккаунте фотографии беременной супруги Лианы Шульгиной и сопроводил их подписью о том, что он вот-вот впервые станет отцом.

"1+1=3. У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большу-у-ущей любви. Люблю тебя сильно-сильно", - написал сын певицы.

Девочка появилась на свет через несколько часов после боя курантов.

В комментариях под постом, в котором Валерия поделилась радостным событием из жизни своей семьи, поклонников 52-летней исполнительницы завалили ее поздравлениями и пожеланиями здоровья и успехов.

"Шикарная дата рождения", - заметила одна из девушек в Сети.

Поклонники певицы призвали Валерию "гордо нести звание бабушки" и заметили, что новогодняя ночь для певицы и правда является примером чуда.

"Это действительно счастливый новый год!" — написал пользователь Сети.

В комментариях под постом российскую исполнительницу также поздравили и артисты шоу-бизнеса, среди которых оказались Лолита, Николай Басков, а также Максим Галкин.