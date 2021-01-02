Загадай желание сегодня на первый звездопад 2021: в ночь со 2 на 3 января прольется метеорный поток Квадрантидов

Квадрантиды дадут людям сил для движения вперед и для поиска новых увлечений. Этот метеорный поток связан с мотивацией людей, с их нуждами и желаниями. 2 и 3 января, в пик Квадрантид, обязательно нужно прислушиваться к интуиции. Внутренний голос вас не обманет, особенно если это коснется каких-то важных дел и забот, семьи, покупок.

Насладиться этим зрелищем и загадать желание стоит всем, кто не теряет веру в чудо

Звездопады — одно из самых красивых явлений на ночном небе. Первый звездопад в 2021 году начнется одновременно с началом года. Астрономы поделились его особенностями, а астрологи рассказали о его тайном значении для людей.

Ознакомьтесь со всеми звездопадами 2021 года, чтобы знать, когда и на что загадывать желания в течение следующих двенадцати месяцев. Помните о том, что все падающие звезды несут в себе особую силу и значение.

Каким будет первый звездопад 2021 года

Первый метеорный поток 2021 года — Квадрантиды. Это очень яркий поток из-за высокой скорости вхождения частиц в атмосферу — более 40 километров в секунду. Источником метеоров является астероид 2003ЕН, который считается ядром погибшей кометы. Очень важным показателем является количество метеоров в час. Для Квадрантид оно обычно составляет в районе 120. Это значит, что в среднем в минуту на небе вспыхивает по 2 метеора.

Всего Квадрантиды будут активны лишь пять дней с 1 по 5 января. Максимум потока ожидается в ночь со 2 на 3 января. Метеоры будут видны на всем небе. Чтобы увидеть падающую звезду, нужно лишь немного терпения и ясное небо.

Лучше всего Квадрантиды видны в северном полушарии Земли, поэтому в России их можно будет увидеть во всей красе.

Астрологи о Квадрантидах

Начало 2021 года будет идеальным временем для загадывания желаний, связанных с деньгами, поскольку созвездие Волопаса, которое является радиантом потока, связано именно с этой сферой жизни.

Не исключено, что в начале января многих из нас посетят интересные идеи и мысли относительно развития бизнеса или поисков новых источников дохода. До 5 января большая удача ждет тех, кто занимается сложным интеллектуальным трудом.

В этот период астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься теми делами, которые приносят вам удовольствие. Нужно избегать усталости и стрессов, конфликтов и неурядиц.

Квадрантиды дадут людям сил для движения вперед и для поиска новых увлечений. Этот метеорный поток связан с мотивацией людей, с их нуждами и желаниями. 2 и 3 января, в пик Квадрантид, обязательно нужно прислушиваться к интуиции. Внутренний голос вас не обманет, особенно если это коснется каких-то важных дел и забот, семьи, покупок.