Смерть 9-летней девочки при катании на "ватрушке" расследует СК Новосибирска

По предварительным данным, ребенок катался в непредназначенном для этого месте. Трагедия произошла на горнолыжном комплексе. Девочка на большой скорости влетела в металлическое ограждение.

На месте трагедии

По факту гибели 9-летней девочке на горке в Новосибирске Следственный комитет начал проверку.

АСТ-54 сообщал, что 9-летняя девочка погибла при катании на "ватрушке". Происшествие произошло в пятницу в Первомайском районе Новосибирска.

Отмечается, что ребенок катался в непредназначенном для этого месте. Трагедия произошла на горнолыжном комплексе недалеко от микрорайона Весеннего. По словам подписчика, девочка на большой скорости влетела в металлическое ограждение и получила смертельные травмы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила, что по данному факту организована доследственная проверка.

-Следователи установят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – уточнила Кулешова.