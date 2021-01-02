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Обрезанную голову Путина наблюдали россияне в новогоднее поздравление президента

13:19 02.01.2021 Фото: Скриншот
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Произошел технический сбой, виновные будут наказаны, отметила редактор телеканала, извинившись перед зрителями.

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Зрители местного телеканала «Каскад» рассказали, что «никогда так долго не рассматривали подбородок главы России»

В Калининграде показали новогоднее обращение Путина, обрезав президенту половину головы. Зрители местного телеканала «Каскад» рассказали, что «никогда так долго не рассматривали подбородок главы России». Жители региона также отметили, что поздравление губернатора области Антона Алиханова прошло «без членовредительства».

Главный редактор телеканала Ольга Волкова сообщила изданию «Подъём», что произошёл технический сбой, виновные будут наказаны.

«Это продолжалось секунд 40. Мы приносим свои извинения зрителям. Произошёл технический сбой. У нас старое оборудование, которое 20 лет практически не обновлялось, в связи с этим произошла такая ошибка. Перед поздравлением президента было поздравление нашего губернатора, и оно прошло в нормальном формате, а поздравление Путина в связи с этим сбоем прошло в другом формате. Мы сейчас разбираемся, как это могло быть. Все: технический директор и режиссёр, которые составляли этот эфир, будут наказаны».

голова губернатор поздравление президента телеканал Владимир Путин Антон Алиханов Ольга Волкова
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От редакции

Президент обидится?

Аноним, 02 января 2021 14:05
НВР:
на что ему обижаться? 20 лет у власте
Аноним, 02 января 2021 14:24
...Эти глазки, эти голубые глазки
Эти ласки, эти неземные ласки
Эти сказки, эти колдовские сказки
Лишь ловушки...
===================
(И.Салтыкова)

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