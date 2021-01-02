Обрезанную голову Путина наблюдали россияне в новогоднее поздравление президента

Зрители местного телеканала «Каскад» рассказали, что «никогда так долго не рассматривали подбородок главы России»

В Калининграде показали новогоднее обращение Путина, обрезав президенту половину головы. Зрители местного телеканала «Каскад» рассказали, что «никогда так долго не рассматривали подбородок главы России». Жители региона также отметили, что поздравление губернатора области Антона Алиханова прошло «без членовредительства».

Главный редактор телеканала Ольга Волкова сообщила изданию «Подъём», что произошёл технический сбой, виновные будут наказаны.

«Это продолжалось секунд 40. Мы приносим свои извинения зрителям. Произошёл технический сбой. У нас старое оборудование, которое 20 лет практически не обновлялось, в связи с этим произошла такая ошибка. Перед поздравлением президента было поздравление нашего губернатора, и оно прошло в нормальном формате, а поздравление Путина в связи с этим сбоем прошло в другом формате. Мы сейчас разбираемся, как это могло быть. Все: технический директор и режиссёр, которые составляли этот эфир, будут наказаны».