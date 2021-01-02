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Убить мужа глазными каплями попыталась 56-летняя супруга

15:54 02.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Препарат мог вызвать судороги, помутнение зрения, затрудненное дыхание при подобном способе приема. Также пострадавший мог оказаться в коме. Подозреваемую арестовали.

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В американском Арканзасе женщина попыталась убить мужа, отравив его глазными каплями. Об этом сообщает издание New York Post.

Так, 56-летняя Тина Каско якобы капала препарат в напитки мужа в течение четырех дней. Как заявили сотрудники полиции, на полученной ими аудиозаписи американка рассказывает о своем плане.

Препарат мог вызвать судороги, помутнение зрения, затрудненное дыхание при подобном способе приема. Также пострадавший мог оказаться в коме.

Сейчас состояние состояние супруга Каско не раскрывается. Женщину заключили под стражу, ее обвиняют в покушении на убийство, а залог за ее освобождение составляет 100 тысяч долларов.

В ноябре жительница американского штата Алабама убила мужа и несколько раз пырнула себя ножом в живот и в гениталии, чтобы сымитировать самооборону. 66-летняя Линда Дойл призналась, что застрелила собственного 71-летнего мужа. Однако женщина утверждает, что ей пришлось это сделать из самообороны. По данным властей штата, незадолго до происшествия Дойл сообщала о домашнем насилии, передает Лента.ру.

Арканзас глазные капли женщина сша убить мужа
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