02.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Погибли от разрыва сердца сотни птиц из-за новогодних салютов и попали на видео в Риме

16:32 02.01.2021 Фото: www.pixabay.com
0

Из-за громких звуков и ярких вспышек фейерверков скворцы срывались с мест и некоторые из них в результате сердечного приступа врезались в линии электропередач и окна.

% name% title
Птицы не переносят звуков салюта

В Риме новогодние салюты стали причиной гибели сотни птиц. Видео с лежащими на земле скворцами и другими пернатыми опубликовали пользователи соцсетей.

Из-за громких звуков и ярких вспышек фейерверков у вокзала Термини, Большого цирка и на центральных улицах итальянской столицы скворцы срывались с мест и некоторые из них в результате сердечного приступа врезались в линии электропередач и окна. От удара птицы падали на землю. Некоторые из них погибли, сообщает газета Corriere della Sera.

Накануне Нового года мэр Рима Вирджиния Раджи своим указом запретила запускать фейерверки и петарды с 31 декабря 2020 года по 6 января 2021-го.

гибель птицы рим салют улица.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Запускали фейверк в этом году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыросло в два раза путинское пособие на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2021. Кто получит его в ближайшее время
16:49 02-01-2021
Выросло в два раза путинское пособие на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2021. Кто получит его в ближайшее время
Погибли от разрыва сердца сотни птиц из-за новогодних салютов и попали на видео в Риме
16:32 02-01-2021
Погибли от разрыва сердца сотни птиц из-за новогодних салютов и попали на видео в Риме
Обновил статистику скончавшихся и заразившихся за сутки на 2 января 2021 года в России оперштаб
16:21 02-01-2021
Обновил статистику скончавшихся и заразившихся за сутки на 2 января 2021 года в России оперштаб
Детское шампанское провоцирует алкоголизм и ожирение
16:04 02-01-2021
Детское шампанское провоцирует алкоголизм и ожирение
Убить мужа глазными каплями попыталась 56-летняя супруга
15:54 02-01-2021
Убить мужа глазными каплями попыталась 56-летняя супруга
Выросла цена на водку в России после Нового года. Сколько теперь стоит, рассказываем 1
15:47 02-01-2021
Выросла цена на водку в России после Нового года. Сколько теперь стоит, рассказываем
БердскСколько скончалось пациентов с коронавирусом и сколько заразилось за сутки на 2 января 2021 в Новосибирской области
15:23 02-01-2021
Сколько скончалось пациентов с коронавирусом и сколько заразилось за сутки на 2 января 2021 в Новосибирской области
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Дагестане. Есть ли разрушения и жертвы?
15:08 02-01-2021
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Дагестане. Есть ли разрушения и жертвы?
Мертвым нашли пропавшего в новогоднюю ночь подростка в Новосибирске
14:47 02-01-2021
Мертвым нашли пропавшего в новогоднюю ночь подростка в Новосибирске
Королёва пригрозила врагам своей семьи: Она плещется с Тарзаном в море 1
14:39 02-01-2021
Королёва пригрозила врагам своей семьи: Она плещется с Тарзаном в море