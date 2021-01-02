Штат дармоедов приличный: обращения в правительство направляют "откуда пришло"

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Иван:

-Есть такой сайт Правительства РФ и там есть раздел обращение граждан. Пишете жалобу и потом получаете письмо, что ваше обращение ушло в министерство финансов или здравоохранения и тд, там их много, а потом уже оттуда получаете письмо, что ваше обращение отправлено в ваш регион. Короче, отправят и пожелают всего доброго. Но не в этом суть, а суть в том, что если посмотреть, кто вас отправил, то это заместитель, молодой, с такой же фамилией, как у директора какого-нибудь отдела по финансам. И ещё не факт, что сам заместитель отправил тебя куда подальше, а не секретарь, а ещё лучше просто скрипт, то бишь роботизировано. И вот значитсс, если посмотреть на все министерства, на заместителей, то это просто молодые сынки, просто сидящие на должности. Они занимаются с обращениями граждан, отправляют их обратно, откуда пришли, простая работа швейцара. И штат таких дармоедов очень приличный, пристроили называется. И Путин их ещё чинами наградил, 2 класса, 3 класса, под царскую Россию косят))) Вот такие дела. Не верите, попробуйте сами туда что-нибудь написать и получить ответ, тогда в вашей голове, что-нибудь прояснится.