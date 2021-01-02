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Выросла цена на водку в России после Нового года. Сколько теперь стоит, рассказываем

15:47 02.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Также с 2021 года повышаются минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей).

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В 2021 водка стала дороже

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России с 2021 года выросла на 5,7%, до 243 рублей за 0,5 литра.

С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляла 230 рублей (она была повышена на 7%, с 215 рублей).

Изначально Минфин предлагал повысить цены на водку в 2021 году на 3,5% (до 238 рублей за бутылку 0,5 литра).

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2021 года составляет 203 рубля, оптовая цена - 210 рублей за 0,5 литра.

Также с 2021 года повышаются минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей).

Источник: Интерфакс

2021 водка рост цена Минфин
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От редакции

Сколько должна стоить водка?

Аноним, 02 января 2021 15:54
Слава ЕР! Они думают о нас!

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