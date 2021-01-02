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Мертвым нашли пропавшего в новогоднюю ночь подростка в Новосибирске

14:47 02.01.2021 Фото: Лизы Алерт
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16-летний школьник в оранжевых ботинках, которого искали сутки, погиб. Подробностей поисковый отряд "Лиза Алерт" не сообщает.

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Пропавший в Новосибирске подросток найден погибшим

Новосибирский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» остановил поиски пропавшего 31 декабря 16-летнего подростка. На официальной странице отряда появилось печальное известие. Как обычно, никаких подробностей отряд не сообщает.

«Найден, погиб. Поисковый отряд ЛизаАлерт приносит глубочайшие соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", школьник пропал в Калининском районе в новогоднюю ночь. Около 04:00 мальчик ушел из гостей в неизвестном направлении - до дому так и не дошел. Сообщалось, что подросток ни разу не сбегал из дома.

погиб поиски пропавшего соболезнования Лиза Алерт
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