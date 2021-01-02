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Сколько скончалось пациентов с коронавирусом и сколько заразилось за сутки на 2 января 2021 в Новосибирской области

15:23 02.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ковидная статистика остается в регионе напряженной на второй год пандемии.

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В Новосибирской области еще 154 человека заболели коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Обновил статистику скончавшихся и заразившихся за сутки на 2 января 2021 года в России оперштабСколько скончалось пациентов с коронавирусом и сколько заразилось за сутки на 2 января 2021 в Новосибирской областиЕщё 1024 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 2 января 2021 года в Новосибирской области зарегистрирован 28 191 случай COVID-19 (+154 за сутки), в том числе у 1 647 детей. 24 367 человек выздоровели (+127 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 62 года, 67 лет, 69 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 983 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 152 человека. На ИВЛ – 30 пациентов.

Госпитализированы 7 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 612.

В больницы районов области госпитализированы 1 034 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 080 222 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 163 жителя региона, 83 169 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске выявили 6 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. За все время пандемии зарегистрировано 1069 зараженных бердчан.

COVID-19 выздоровели коронавирус последние сутки с подтвержденным диагнозом умерли
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