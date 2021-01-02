Пострадала в ДТП 12-летняя девочка: столкнулись Hyundai и Toyota в Новосибирске

Как сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ДТП с пострадавшими произошло в пятницу, 1 января 2021 года, в 20:00.
За рулём Hyundai Solaris 47-летний автомобилист ехал по улице Советское шоссе в направлении улицы Мира. У дома №62/12 он столкнулся с Toyota Runner, водитель которой не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу, из-за чего и произошла авария.
В происшествии пострадали водитель Hyundai, а также 12-летняя пассажирка Toyota. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.
По данным ведомства, с начала 2021 года в дежурную часть ДПС поступило более ста заявок о ДТП с материальным ущербом.