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Пострадала в ДТП 12-летняя девочка: столкнулись Hyundai и Toyota в Новосибирске

17:10 02.01.2021 Фото: ГИБДД по Новосибирску
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В происшествии пострадали водитель Hyundai и пассажирка Toyota. С начала 2021 года в дежурную часть ДПС поступило более 100 заявок о ДТП с материальным ущербом.

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На месте аварии

Как сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ДТП с пострадавшими произошло в пятницу, 1 января 2021 года, в 20:00.

За рулём Hyundai Solaris 47-летний автомобилист ехал по улице Советское шоссе в направлении улицы Мира. У дома №62/12 он столкнулся с Toyota Runner, водитель которой не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу, из-за чего и произошла авария.

В происшествии пострадали водитель Hyundai, а также 12-летняя пассажирка Toyota. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным ведомства, с начала 2021 года в дежурную часть ДПС поступило более ста заявок о ДТП с материальным ущербом.

"Тойота" 12 лет Hyundai Runner Solaris девочка ДТП новосибирск
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