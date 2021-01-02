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Обновил статистику скончавшихся и заразившихся за сутки на 2 января 2021 года в России оперштаб

16:21 02.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Число выписанных пациентов достигло 2 599 035 человек. Согласно этим данным, доля выздоровевших возросла до 80,9% от общего числа заразившихся.

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Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, составило 18 897
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Обновил статистику скончавшихся и заразившихся за сутки на 2 января 2021 года в России оперштабСколько скончалось пациентов с коронавирусом и сколько заразилось за сутки на 2 января 2021 в Новосибирской областиЕщё 1024 новостей

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 301, до 3 212 637. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее стало известно о 27 039 выявленных случаях. В относительном выражении прирост числа инфицированных замедлился до 0,8%.

В частности, новые 5 452 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 821 128 инфицированных. Днем ранее в Москве было выявлено 5 907 случая заражения. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,7%. Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в столице за сутки на 76.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 897. Всего уже вылечились 2 599 035 человек. Согласно этим данным, доля выздоровевших возросла до 80,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 447 против 536 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 002 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.

заражаемость коронавирус рост статистика
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