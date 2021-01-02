Упали и отжались в 30-градусный мороз люди в центре Новосибирска

Мнения зрителей разделились: кто-то решил, что ничего хорошего в такой разминке на морозе нет, и ребята сделали это специально на камеру, а кто-то уверен, что такой перформанс подвигнуть других на занятия спортом.

Позаниматься сибиряки решили днем 1 января прямо на площади Ленина

Большинство людей предпочитает проводить 1 января, уютно устроившись дома под одеялом. Особенно это было бы актуально для новосибирцев, ведь в первый день 2021 года ударили 30-тиградусные морозы. Однако некоторые сибиряки решили отметить этот день зарядкой на свежем воздухе — и погода их не испугала. Происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Новосибирцы устроили зарядку днем 1 января в 30-градусный мороз, — сообщает АСТ-54.

Собраться сибиряки решили прямо в центре города — на площади Ленина. На кадрах ролика видно, что отжиматься в мороз пришли не только взрослые, но и дети.

Тем временем, видео активно обсуждается подписчиками паблика. В комментариях под постом мнения людей разделились: кто-то решил, что ничего хорошего в такой разминке на морозе нет, и ребята сделали это специально на камеру, а кто-то уверен, что такой перформанс от сибиряков сможет подвигнуть других на занятия спортом:

— Делать им что ли ничего? Очередная показуха.

— А мне кажется, это здорово! Может быть, кого-то на занятия спортом подвигнет.

— Зарядка, это хорошо, конечно, но зачем прям в центре города? — пишут люди.