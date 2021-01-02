Выросло в два раза путинское пособие на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2021. Кто получит его в ближайшее время

Ежемесячная выплата предоставляется малоимущим семьям с детьми до 7 лет

Некоторые пособия, выплаченные в 2020 году семьям с детьми, продолжат действовать в России и в году наступившем. Например, около 5 500 рублей в месяц по указу президента начали выплачивать на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В Новосибирской области эта сумма составляет 6 018 рублей - половина размера прожиточного минимума на детей в регионе. Впервые выплату начислили в июне 2020 года сразу за полгода. А в 2021 году это пособие повысят.

Пособие на детей от 3 до 7 лет включительно получают малоимущие семьи в России. Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в каждом регионе.

Перспектива на 2021 год



Первый зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков рассказал о подготовленных совместно с правительством Российской Федерации наиболее значимых поправках ко второму чтению федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Так, депутаты совместно с правительством подготовили поправки по финансовой помощи из федерального бюджета Новосибирской области в виде межбюджетных трансфертов по целому ряду важнейших направлений. Из федерального бюджета предлагается выделить около 5,6 млрд рублей на выплаты ежемесячного пособия на каждого ребёнка с 3 до 7 лет в малообеспеченной семье.

Хорошая новость для семей с детьми от 3 до 7 лет – министерство труда и социальной защиты подготовило проект об увеличении с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Кто получит повышенное пособие. Методика расчета

Повышенное пособие на детей с 3 до 7 лет в 2021 год смогут получить только те семьи, доход которой не дотянул до величины прожиточного минимума с учетом выплаченного пособия. Величина прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения составляет - 12 284,0 рублей.

Например: Семья из 4 человек, в которой двое детей, а мама и папа работает. Возраст детей — 3 и 5 лет. Эта семья уже получает пособие на детей с 3 до 7 лет с 2020 года. Зарплата мамы — 16 000 рублей, зарплата папы — 24 000 рублей. Доход семьи в 2020 году составил 40 000 рублей. Плюс к этой сумме 12 037 рублей. Доход семьи в месяц составляет 52 037 рублей. Делим на 4 = 13 009 рублей. Величина прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения в 12 284,0 рублей - достигнута. Значит, эта семья не получит повышенное пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2021 году.

Стоит отметить, что сегодня отдел соцзащиты, который производит назначение выплаты, работает с разными структурами на электронном уровне. Все запросы отправляются электронно, также получаются на них и ответы. Сведения об алиментах, заработной плате соцзащита получает дистанционно. Справки предоставлять не нужно.

Важный момент: Если в течение 2020 года родители развелась, то доходы в месяц изменятся. В доход учтут только зарплату матери, алименты на детей с даты развода. Но и число членов семьи изменится — минус 1.