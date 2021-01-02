Попал в больницу Василий Лановой. У актера нашли коронавирус

Госпитализирована и супруга Ланового — народная артистка РСФСР Ирины Купченко, у нее тоже тест показал COVID-19.

Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом, его отвезли в больницу, сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Об этом пишет РИА «Новости».

«У Василия Семёновича положительный тест на коронавирус. Из-за возраста было принято решение о госпитализации», — рассказал он.

Крок отметил, что артист чувствует себя нормально. По его словам, в больницу поехала и супруга Ланового — народная артистка РСФСР Ирины Купченко, у нее тоже нашли COVID-19. «Она надеется, что вечером ее отпустят домой», — добавил директор театра.

Лановой родился 16 января 1934 года. С 1957 года служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.