02.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Попал в больницу Василий Лановой. У актера нашли коронавирус

17:19 02.01.2021 Фото: Nso.ru
1 0

Госпитализирована и супруга Ланового — народная артистка РСФСР Ирины Купченко, у нее тоже тест показал COVID-19.

% name% title
Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом, его отвезли в больницу, сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Об этом пишет РИА «Новости».

«У Василия Семёновича положительный тест на коронавирус. Из-за возраста было принято решение о госпитализации», — рассказал он.

Крок отметил, что артист чувствует себя нормально. По его словам, в больницу поехала и супруга Ланового — народная артистка РСФСР Ирины Купченко, у нее тоже нашли COVID-19. «Она надеется, что вечером ее отпустят домой», — добавил директор театра.

Лановой родился 16 января 1934 года. С 1957 года служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

COVID-19 артист заразился коронавирус тест Василий Лановой Ирина Купченко Кирилл Крок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Желаем скорейшего выздоровления

Аноним, 02 января 2021 17:47
Сегодня умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия".
О смерти советского и российского актера @rian_ru сообщила его дочь.
Коренев скончался на 81-м году жизни. (с)

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Надоел начальник: На удалёнку можно перейти и по собственному желанию
18:30 02-01-2021
Надоел начальник: На удалёнку можно перейти и по собственному желанию
Упали и отжались в 30-градусный мороз люди в центре Новосибирска
18:20 02-01-2021
Упали и отжались в 30-градусный мороз люди в центре Новосибирска
Когда найденные на улице деньги можно присвоить, рассказал юрист
18:09 02-01-2021
Когда найденные на улице деньги можно присвоить, рассказал юрист
Скончался сыгравший Ихтиандра актер Владимир Коренев от коронавируса
17:52 02-01-2021
Скончался сыгравший Ихтиандра актер Владимир Коренев от коронавируса
Упал в шахту лифта 13-летний мальчик. В тяжелом состоянии его отвезли в больницу
17:36 02-01-2021
Упал в шахту лифта 13-летний мальчик. В тяжелом состоянии его отвезли в больницу
Попал в больницу Василий Лановой. У актера нашли коронавирус 1
17:19 02-01-2021
Попал в больницу Василий Лановой. У актера нашли коронавирус
Пострадала в ДТП 12-летняя девочка: столкнулись Hyundai и Toyota в Новосибирске
17:10 02-01-2021
Пострадала в ДТП 12-летняя девочка: столкнулись Hyundai и Toyota в Новосибирске
БердскВыросло в два раза путинское пособие на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2021. Кто получит его в ближайшее время
16:49 02-01-2021
Выросло в два раза путинское пособие на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2021. Кто получит его в ближайшее время
Погибли от разрыва сердца сотни птиц из-за новогодних салютов и попали на видео в Риме
16:32 02-01-2021
Погибли от разрыва сердца сотни птиц из-за новогодних салютов и попали на видео в Риме
Обновил статистику скончавшихся и заразившихся за сутки на 2 января 2021 года в России оперштаб
16:21 02-01-2021
Обновил статистику скончавшихся и заразившихся за сутки на 2 января 2021 года в России оперштаб