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Упал в шахту лифта 13-летний мальчик. В тяжелом состоянии его отвезли в больницу

17:36 02.01.2021 Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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По предварительной информации, подросток застрял в лифте, пытался самостоятельно открыть двери и предпринял попытку выбраться из него, но сорвался и упал в шахту

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при помощи пожарной лестницы-палки извлекли пострадавшего из шахты лифта и передали медикам.

1 января в 22.43 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что по адресу: Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 11 в шахту лифта упал подросток. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место.

По прибытии было установлено, что в шахту лифта упал ребенок 2007 года рождения, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительной информации, он застрял в лифте, пытался самостоятельно открыть двери лифта и предпринял попытку выбраться из него, в результате чего сорвался и упал в шахту лифта.

Сотрудники МЧС совместно со спасателями поисково-спасательного отряда Владимира при помощи пожарной лестницы-палки извлекли пострадавшего из шахты лифта и передали медикам.

В тяжёлом состоянии подросток был госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу. Для оказания помощи подростку выезжали 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.

в больницу сорвался спасатель упал в шахту лифта
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