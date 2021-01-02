В рубрику "Сообщи свои новости" написал Новогодний гуляка:
Мне вот стало интересно, кто такой одарённый придумал отнести большую горку подальше от городской ёлки? Да ладно бы просто в другом месте разместили, дыкть, ведь выбрали самый тёмный и неосвещаемый фонарями участок. Темнота она, конечно, друг молодёжи, но как насчёт техники безопасности?
Фото: Новогодний гуляка с трудом рассмотрел во мгле городскую горку. Кто ее разместил вдали от горящей ёлки?
Темнота она, конечно, друг молодёжи, но как насчёт техники безопасности?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Новогодний гуляка:
Спасибо за ваш голос
От редакции
А это бердская горка? Где такое место?
Лунный календарь на январь 2021: дата Новолуния и Полнолуния, растущая, убывающая луна
23:30 02-01-2021
Ужас: мы мерзнем в центре Бердска на ул.Комсомольской 1
23:05 02-01-2021
РПЦ: призывает пожилых православных верующих не посещать храмы на Рождество Христово
22:46 02-01-2021
Сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на Госуслугах
22:40 02-01-2021
Новые правила пользования маломерными судами ввели в России с 1 января 2021 - что изменилось?
22:30 02-01-2021
Фото: Новогодний гуляка с трудом рассмотрел во мгле городскую горку. Кто ее разместил вдали от горящей ёлки? 2
22:21 02-01-2021
Законы января 2021: как кардинально изменится жизнь россиян
22:00 02-01-2021
Как и где зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в 2021 году
21:30 02-01-2021
Сразу за помойкой.
Сразу за помойкой.по свердлова-сварачивай на право:"будет мусорка на углу к.маркса.Вот тут и воткнули горочку