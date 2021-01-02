Фото: Новогодний гуляка с трудом рассмотрел во мгле городскую горку. Кто ее разместил вдали от горящей ёлки?

Темнота она, конечно, друг молодёжи, но как насчёт техники безопасности?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Новогодний гуляка:

Мне вот стало интересно, кто такой одарённый придумал отнести большую горку подальше от городской ёлки? Да ладно бы просто в другом месте разместили, дыкть, ведь выбрали самый тёмный и неосвещаемый фонарями участок. Темнота она, конечно, друг молодёжи, но как насчёт техники безопасности?