Сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на Госуслугах

Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить на госуслугах с 1 января.

Заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса

С 1 января 2021 год на портале госуслуг заработал новый сервис: теперь все, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить паспорт вакцинации в электронном виде, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить на госуслугах с 1 января.

-На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса,- рассказал Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.