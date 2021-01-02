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Сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на Госуслугах

22:40 02.01.2021 Фото: pixabay
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Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить на госуслугах с 1 января.

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Заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на ГосуслугахОбновил статистику скончавшихся и заразившихся за сутки на 2 января 2021 года в России оперштабЕщё 1025 новостей

С 1 января 2021 год на портале госуслуг заработал новый сервис: теперь все, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить паспорт вакцинации в электронном виде, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить на госуслугах с 1 января.

-На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса,- рассказал Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.

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