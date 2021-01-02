В группу Курьер.Среда.Бердск во ВКонтакте написала Наталия:
Добрый вечер. Уже не знаешь, куда звонить и писать. Управляющая компания СКС. Проживаем на ул комсомольской. Осень холодно. Отопление слабое. На улице мороз - дома мороз. Ужас. За что мы платим. По центру у многих домов холодно. Издеваются над людьми.
Ужас: мы мерзнем в центре Бердска на ул.Комсомольской
Осень холодно. Отопление слабое. На улице мороз - дома мороз.
В группу Курьер.Среда.Бердск во ВКонтакте написала Наталия:
Спасибо за ваш голос
От редакции
У вас холодно? Пишите адреса в комментариях.
Аноним, 02 января 2021 23:17
Бесполезно куда либо жаловаться, придут замерят температуру говорят всё в норме хочется раздеть и пусть как дома хотя бы полдня продержать , чтоб на своей шкуре холод испытали. Веговская котельня отвратительно всегда топит, экономит себе на коттедж наверное в гроб всё добро с собой заберут.
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