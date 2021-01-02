Ужас: мы мерзнем в центре Бердска на ул.Комсомольской

В группу Курьер.Среда.Бердск во ВКонтакте написала Наталия:

Добрый вечер. Уже не знаешь, куда звонить и писать. Управляющая компания СКС. Проживаем на ул комсомольской. Осень холодно. Отопление слабое. На улице мороз - дома мороз. Ужас. За что мы платим. По центру у многих домов холодно. Издеваются над людьми.