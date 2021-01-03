В Турцию не пустят без отрицательного теста на коронавирус

Тест необходимо сделать не более чем за 72 часа до посещения страны. В случае отсутствия документа во въезде будет отказано.

Каппадокия, Турция

Все прилетающие в Турцию пассажиры должны теперь предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Это же правило распространяется и для путешествующих наземным транспортом.

Чиновник подчеркнул, что тест необходимо сделать не более чем за 72 часа до посещения Турции. В случае отсутствия документа во въезде будет отказано.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в стране запрещаются "новогодние вечеринки, где бы они ни проводились — в отелях, на виллах, где угодно". За соблюдением запрета будут следить силы безопасности, передает РИА Новости.