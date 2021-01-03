Рассада в январе: список цветов, овощей и ягодных культур, которые можно уже посеять

Салаты уже давно все съедены, делать становится нечего… И вдруг вам приходит в голову одна «идея». Безусловно, «идея» интересная, но не рано ли? Может лучше пока просто заняться выбором и покупкой семян?

Какие растения можно посеять на рассаду в январе

Январь. Затяжные новогодние праздники. Салаты уже давно все съедены, делать становится нечего… И вдруг вам приходит в голову одна «идея». Безусловно, «идея» интересная, но не рано ли? Может лучше пока просто заняться выбором и покупкой семян?

Тем не менее, далее вам будет представлен список растений, в особенности цветов, а также овощей и ягодных культур, которые можно (Но нужно ли?) посадить на рассаду в январе.

Кстати! Зачем сеют так рано? Очевидно, для того чтобы:

Получить более раннее цветение.

Двулетники или многолетники зацвели уже в этом, а не в следующем году.

Семена туговсхожие (с длительным сроком прорастания);

Требуют стратификации (выдерживания в холодных условиях).

Цветы для посева на рассаду в январе

Наиболее подходящие цветочные культуры:

Эустома;

Безусловно, эустома — это тот цветок, который высеивают как можно раньше, поэтому январь — это самое время для его посева.

Пеларгония (герань);

Бегония;

Гвоздика Шабо.

А следующие цветы можно посеять, точнее, их следует заложить на стратификацию в холодильник:

Лаванда;

Отправить на стратификацию.

Горечавка;

Семенам горечавки необходима стратификация.

Дельфиниум;

Семенам многолетнего дельфиниума требуется стратификация.

Аквилегия (Водосбор).

Опять же нужна предварительная стратификация.

А следующим цветам стратификация не требуется, поэтому их всё же лучше посадить не раньше февраля (в январе можно, но не нужно):

Львиный зев (антирринум);

Примула;

Семена рекомендуется стратифицировать, но можно обойтись и без стратификации.

Петуния;

Лобелия;

Виола (Анютины Глазки);

Вербена;

Гайлардия;

Колокольчик карпатский.

Овощи и одна ягодная культура для посева на рассаду в январе

Некоторые чрезмерно торопливые овощеводы пробуют сеять на рассаду в январе следующие овощные культуры:

Важно! Конечно, вы можете попытаться заняться столько ранними посевами овощей, но лучше оставить это дело на февраль, причем на его вторую половину. Ничего хорошего из таких неоправданно ранних посевов у вас не получится…

Лук-порей;

Уборка лука порей на хранение

Корневой сельдерей;

Сладкий (болгарский) перец.

Совет! А еще в конце января особо нетерпеливые дачники сеют на рассаду семена садовой земляники. Точнее, отправляют на стратификацию в холодильник.

Особенности посева растений на рассаду в январе

Итак, если вы всё же решились провести январский посев, то вам следует в обязательном порядке учесть следующие моменты:

В январе еще очень короткий световой день, а значит, что без дополнительного подсвечивания ваша рассада будет попросту вытягиваться.

Несмотря на то, что у вас есть 7-10 новогодних выходных дней, начинать сеять всё же стоит не раньше второй половины января, а еще лучше под самый конец месяца.

Подумать! Допустим, что вы сможете организовать правильное досвечивание и другие благоприятные условия выращивания, но что вы будете делать, если ваша рассада попросту перерастет и не будет возможности высадить её в теплицу или открытый грунт?

Ведь очень сложно угадать, какие сюрпризы нам преподнесет погода в этом году.

Когда сеять по лунному календарю на 2021 год

Если вы хотите выбрать какую-то конкретную дату, то на помощь вам может прийти лунный календарь.

Благоприятными днями, по лунному календарю, для посева всех культур в январе 2021 года:

20, 22, 29-30.

Стоит учесть! Не всегда бывает возможность посадить чеснок именно в благоприятный период, однако существуют даты (дни Полнолуния и Новолуния, а также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак — выделен курсивом), согласно лунному календарю, когда в 2021 году это делать совершенно нежелательно.

Неблагоприятные дни для посева на рассаду в январе 2021 года, по лунному календарю:

13, 14-15, 28.

Ну вот, теперь вы знаете, какие цветы и овощи (теоретически) подходят для январского посева, тем не менее, мы вам рекомендуем не спешить и несколько раз обдумать ваше решение.

Источник: countryhouse.pro