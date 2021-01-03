Рассада в январе: список цветов, овощей и ягодных культур, которые можно уже посеять

Январь. Затяжные новогодние праздники. Салаты уже давно все съедены, делать становится нечего… И вдруг вам приходит в голову одна «идея». Безусловно, «идея» интересная, но не рано ли? Может лучше пока просто заняться выбором и покупкой семян?
Тем не менее, далее вам будет представлен список растений, в особенности цветов, а также овощей и ягодных культур, которые можно (Но нужно ли?) посадить на рассаду в январе.
Кстати! Зачем сеют так рано? Очевидно, для того чтобы:
Получить более раннее цветение.
Двулетники или многолетники зацвели уже в этом, а не в следующем году.
Семена туговсхожие (с длительным сроком прорастания);
Требуют стратификации (выдерживания в холодных условиях).
Цветы для посева на рассаду в январе
Наиболее подходящие цветочные культуры:
Эустома;
Безусловно, эустома — это тот цветок, который высеивают как можно раньше, поэтому январь — это самое время для его посева.
Пеларгония (герань);
Бегония;
Гвоздика Шабо.
А следующие цветы можно посеять, точнее, их следует заложить на стратификацию в холодильник:
Лаванда;
Отправить на стратификацию.
Горечавка;
Семенам горечавки необходима стратификация.
Дельфиниум;
Семенам многолетнего дельфиниума требуется стратификация.
Аквилегия (Водосбор).
Опять же нужна предварительная стратификация.
А следующим цветам стратификация не требуется, поэтому их всё же лучше посадить не раньше февраля (в январе можно, но не нужно):
Львиный зев (антирринум);
Примула;
Семена рекомендуется стратифицировать, но можно обойтись и без стратификации.
Петуния;
Лобелия;
Виола (Анютины Глазки);
Вербена;
Гайлардия;
Колокольчик карпатский.
Овощи и одна ягодная культура для посева на рассаду в январе
Некоторые чрезмерно торопливые овощеводы пробуют сеять на рассаду в январе следующие овощные культуры:
Важно! Конечно, вы можете попытаться заняться столько ранними посевами овощей, но лучше оставить это дело на февраль, причем на его вторую половину. Ничего хорошего из таких неоправданно ранних посевов у вас не получится…
Лук-порей;
Уборка лука порей на хранение
Корневой сельдерей;
Сладкий (болгарский) перец.
Совет! А еще в конце января особо нетерпеливые дачники сеют на рассаду семена садовой земляники. Точнее, отправляют на стратификацию в холодильник.
Особенности посева растений на рассаду в январе
Итак, если вы всё же решились провести январский посев, то вам следует в обязательном порядке учесть следующие моменты:
В январе еще очень короткий световой день, а значит, что без дополнительного подсвечивания ваша рассада будет попросту вытягиваться.
Несмотря на то, что у вас есть 7-10 новогодних выходных дней, начинать сеять всё же стоит не раньше второй половины января, а еще лучше под самый конец месяца.
Подумать! Допустим, что вы сможете организовать правильное досвечивание и другие благоприятные условия выращивания, но что вы будете делать, если ваша рассада попросту перерастет и не будет возможности высадить её в теплицу или открытый грунт?
Ведь очень сложно угадать, какие сюрпризы нам преподнесет погода в этом году.
Когда сеять по лунному календарю на 2021 год
Если вы хотите выбрать какую-то конкретную дату, то на помощь вам может прийти лунный календарь.
Благоприятными днями, по лунному календарю, для посева всех культур в январе 2021 года:
20, 22, 29-30.
Стоит учесть! Не всегда бывает возможность посадить чеснок именно в благоприятный период, однако существуют даты (дни Полнолуния и Новолуния, а также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак — выделен курсивом), согласно лунному календарю, когда в 2021 году это делать совершенно нежелательно.
Неблагоприятные дни для посева на рассаду в январе 2021 года, по лунному календарю:
13, 14-15, 28.
Ну вот, теперь вы знаете, какие цветы и овощи (теоретически) подходят для январского посева, тем не менее, мы вам рекомендуем не спешить и несколько раз обдумать ваше решение.
Источник: countryhouse.pro