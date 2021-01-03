Почему нательный крестик носят только католики и православные

По мнению греков, при крещении человек и так получает крестообразное помазание, после чего он обретает «печать дара Духа святого». И именно по этой причине по мнению греческих христиан, верующим не нужна дополнительная символическая атрибутика.

Традиция ношения нательного крестика зародилась еще на заре православного христианства

Традиция ношения нательного крестика зародилась еще на заре православного христианства. Большинство верующих считает ношение нательного креста обязательным. Также многие православные отождествляют крестик с мощным амулетом, который защитит от сглаза и зависти.

Казалось бы – вот она налицо сила креста Господня, но далеко не все представители христианской конфессии придают значение этому факту. Так, например, не признают обязательным ношение нательного креста православные греки, баптисты, адвентисты, кальвинисты.

По каким причинам не носят нательные кресты православные греки

Христианство пришло в Грецию намного раньше, чем на Руси, где сначала было язычество.

До наших времен дошла информация о том, что распространение новой религии не поощрялось местными греческими властями. Как и пор всему земному шару, но в разные времена, греческие христиане подвергались гонению со стороны неверующих.

Их подвергали пыткам, выжигали кресты у них на груди за отказ поклоняться идолам. Предположительно вероисповедующие греки по тем временам носили кресты на шее. Как например – великомученики Орест и Прокопий в IV веке нашей эры. Но это скорее было исключением, чем правилом. Массовым это явление не стало.

Через некоторое время (четких временных границ не указано), в знак солидарности с мучениками, местные христиане взялись за нанесение татуировок в виде креста на груди. Что характерно — христиане-копты до сих пор наносят крест в области запястья правой руки. В мусульманском мире в случае неожиданной смерти это дает право быть погребенным по христианским обычаям.

Еще через определенный период времени греки-христиане начали использовать медальоны, на которых изображалось распятие.

Но прошли и эти времена, и греки полностью отказались носить крест, либо наносить татуировки с его отображением на теле.

По мнению греков, при крещении человек и так получает крестообразное помазание, после чего он обретает «печать дара Духа святого». И именно по этой причине по мнению греческих христиан, верующим не нужна дополнительная символическая атрибутика.

Почему баптисты не носят нательный крест

Баптисты также склонны к тому, что носить крест на груди нельзя, ведь именно на кресте римские легионеры распинали Иисуса Христа.

По большому счету баптисты повинуются заповеди, в которойпрописано, что необходимо бежать от идолопоклонства. Именно в кресте они узрели идола для большинства верующих людей, относящихся к христианской вере. Верующие баптисты считают Иисуса Христа частью Бога. Библия в свою очередь учит, что Иисус не есть Бог, а всего лишь богоподобный. Он сын Бога Отца, первородный. Из этого вытекает, что Иисус имеет начало. А Всевышний начала не имеет.

И еще одним весомым аргументом руководствуются баптисты: в Библии нет указаний относительно того, что нательный крест нужно в обязательном порядке носить на груди. Это равносильно тому, что верующие носят на себе орудие пытки, коим римские легионеры казнили Иисуса Христа.

Источник: rsute.ru