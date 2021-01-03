Сегодня именины: 3 января отмечается 7 именин по церковному календарю

Мужчины
|Леонтий
|от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Никита
|от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Женщины
|Ульяна
|русская форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - «из рода Юлиев», «кудрявая», «пушистая» советское имя - в честь Ульянова Владимира Ленина
|Юлиана
|женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - «пушистая», «кудрявая»