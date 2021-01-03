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Сегодня именины: 3 января отмечается 7 именин по церковному календарю

07:10 03.01.2021 Фото: Pixabay
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По святцам 3 января отмечается 7 именин: 5 мужских и 2 женских.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Леонтий от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»

Женщины

Ульяна русская форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - «из рода Юлиев», «кудрявая», «пушистая» советское имя - в честь Ульянова Владимира Ленина
Юлиана женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - «пушистая», «кудрявая»
день ангела именинники именины
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