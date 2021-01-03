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В Сбербанке рассказали о тратах россиянах перед Новым годом

03:00 03.01.2021 Фото: Сбербанк
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В период с 21 по 27 декабря аналитики "СберИндекса" наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. По масштабу он пока не отстаёт от прошлогоднего и составляет +22% (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор.

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Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% год к году

Россияне, несмотря на пандемию коронавируса, не экономят перед Новым годом, наблюдается типичный для такого периода рост расходов, свидетельствуют результаты исследования аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".

"В период с 21 по 27 декабря аналитики "СберИндекса" наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. По масштабу он пока не отстаёт от прошлогоднего и составляет +22% (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор. Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% год к году", — указывается в материалах.

Если текущие положительные тренды сохранятся, годовое снижение потребительских расходов составит 5,8% год к году, при этом номинальные расходы на продовольствие увеличатся за год на 4,6%, также говорится в сообщении.

Непродовольственная же розница, соответственно, закроет год слабо негативно, предварительная оценка составляет минус 2% в годовом выражении. "Итоговое значение будет зависеть от динамики новогодних продаж. Но это в любом случае неплохой результат с учётом того, что сегмент находился под влиянием жёстких ограничений в апреле-мае", — указали аналитики.

Также, по прогнозу аналитиков, в совокупности товарооборот в России по итогам года не упадёт, несмотря на коронавирус, предварительная оценка прироста составляет 1,5% год к году.

При этом расходы в секторе услуг так и не восстановились. Хотя количество активных торговых точек сейчас на 5,4% выше показателей февраля, и в данный момент растут все ключевые направления — продуктовая розница, прочие товары и услуги, здесь траты снизятся на 24,3% по сравнению с прошлым годом, указал "СберИндекс".

Источник: 1prime

новогодние траты сбербанк траты россиян
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