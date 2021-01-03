Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 января 2021 в России и мире

• День памяти княгини Ольги
• День бенгальских искр и гирляндных огней
• День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day)
• День Memento Mori (Remember You Die Day)
• День вишни в шоколаде (National Chocolate Covered Cherry Day) - США
• Фестиваль сонного дня (Festival of Sleep Day) - США
• Фестиваль Тамасесери - Япония
• День памяти борцов Освободительной войны - Эстония
• День революции - Буркина-Фасо
• День министерства по делам религии - Индонезия
• День позора (Humiliation Day) - США
• Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея, Филарета
• Прокопьев день (Каков Пётр, таков и сентябрь)
Важные даты
1857 В России образован Главный комитет по крестьянскому делу.
1870 Началось сооружение Бруклинского моста.
1888 в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги.
1959 Закончила работу антарктическая станция Советская.
1977 Произведён первый компьютер фирмы Apple.
1993 В Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
1994 Под Иркутском произошла авиакатастрофа Ту-154. Все 116 пассажиров, 9 членов экипажа и 1 человек на земле погибли.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend