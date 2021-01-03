Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 2 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День бенгальских искр и гирляндных огней 3 января

• День памяти княгини Ольги

• День бенгальских искр и гирляндных огней

• День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day)



• День памяти святого блаженного Прокопия Вятского• День Memento Mori (Remember You Die Day)• День вишни в шоколаде (National Chocolate Covered Cherry Day) - США• Фестиваль сонного дня (Festival of Sleep Day) - США• Фестиваль Тамасесери - Япония• День памяти борцов Освободительной войны - Эстония• День революции - Буркина-Фасо• День министерства по делам религии - Индонезия• День женщин в рок-н-ролле (Women Rock! Day) - США• День позора (Humiliation Day) - США• Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея, Филарета• Прокопьев день (Каков Пётр, таков и сентябрь)

Важные даты

1857 В России образован Главный комитет по крестьянскому делу.

1870 Началось сооружение Бруклинского моста.

1888 в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги.



1959 Аляска стала 49-м штатом США.1959 Закончила работу антарктическая станция Советская.1977 Произведён первый компьютер фирмы Apple.1993 В Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.1994 Под Иркутском произошла авиакатастрофа Ту-154. Все 116 пассажиров, 9 членов экипажа и 1 человек на земле погибли.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend