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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 января 2021 в России и мире

07:40 03.01.2021 Фото: pxhere
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Список праздников России и мира 2 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День бенгальских искр и гирляндных огней 3 января

• День памяти княгини Ольги
• День бенгальских искр и гирляндных огней
• День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day)

• День памяти святого блаженного Прокопия Вятского
• День Memento Mori (Remember You Die Day)
• День вишни в шоколаде (National Chocolate Covered Cherry Day) - США
• Фестиваль сонного дня (Festival of Sleep Day) - США
• Фестиваль Тамасесери - Япония
• День памяти борцов Освободительной войны - Эстония
• День революции - Буркина-Фасо
• День министерства по делам религии - Индонезия
• День женщин в рок-н-ролле (Women Rock! Day) - США
• День позора (Humiliation Day) - США
• Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея, Филарета
• Прокопьев день (Каков Пётр, таков и сентябрь)

Важные даты

1857 В России образован Главный комитет по крестьянскому делу.
1870 Началось сооружение Бруклинского моста.
1888 в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги.

1959 Аляска стала 49-м штатом США.
1959 Закончила работу антарктическая станция Советская.
1977 Произведён первый компьютер фирмы Apple.
1993 В Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
1994 Под Иркутском произошла авиакатастрофа Ту-154. Все 116 пассажиров, 9 членов экипажа и 1 человек на земле погибли.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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