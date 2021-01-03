Телепрограмма на 3 января 2021.
Первый канал
02:45 «Давай сделаем это легально». В главной роли Мэрилин Монро.
05:30 Фильм «Старик Хоттабыч»
06:00 Новости
06:10 «Старик Хоттабыч»
07:05 Фильм «Марья-искусница»
08:25 Фильм «Морозко»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Новогодняя сказка «Щелкунчик и четыре королевства»
14:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
15:40 «Ледниковый период»
19:25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21:00 «Время»
21:20 «Три аккорда». Новогодний выпуск
23:50 Премьера. Мишель Блан в новогодней комедии «Хороший доктор»
01:30 Комедия «Зуд седьмого года»
Россия 1
05:00 Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе
08:15 Золотая невеста. худ. фильм
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 Смотреть до конца
12:15 Теория невероятности. худ. фильм
20:00 Вести в 20:00
21:05 Вести. Местное время
21:20 Анна Каренина. худ. фильм
01:05 Ликвидация. Сериал.
03:15 Одесса-мама. Сериал.
Матч ТВ
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады
06:00 Одержимые. Ирина Слуцкая
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады
09:00 Метеор на ринге
09:20 Необыкновенный матч
09:40 Большой белый обман
11:30 Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв-2020". Трансляция из Москвы
12:00 Новости
12:35 Смешанные единоборства. М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. Трансляция из Москвы
13:25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки"
16:30 Новости
16:35 Все на Матч!
17:15 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
17:55 Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Боруссия" (Дортмунд) - "Вольфсбург"
22:00 Новости
22:10 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. "Ювентус" - "Удинезе"
00:45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Великобритании
02:55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швейцарии
03:50 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швейцарии
04:30 Когда папа тренер
ТНТ
04:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия
06:00 ТНТ. Best. 20-я серия
06:30 ТНТ. Best. 21-я серия
07:00 ТНТ. gold. 25-я серия
07:30 ТНТ. gold. 26-я серия
08:05 Любовь в большом городе-3
10:30 Сашатаня. Сезон 4. 126-я серия
11:00 Сашатаня. Сезон 4. 127-я серия
11:30 Сашатаня. Сезон 4. 128-я серия
12:00 Ольга. Сезон 3. 41-я серия
12:30 Ольга. Сезон 3. 42-я серия
13:00 Ольга. Сезон 3. 43-я серия
13:30 Ольга. Сезон 3. 44-я серия
14:30 Ольга. Сезон 3. 46-я серия
15:00 Ольга. Сезон 3. 47-я серия
15:30 Ольга. Сезон 3. 48-я серия
16:00 Ольга. Сезон 3. 49-я серия
16:30 Ольга. Сезон 3. 50-я серия
17:00 Ольга. Сезон 3. 51-я серия
17:30 Ольга. Сезон 3. 52-я серия
18:30 Ольга. Сезон 3. 54-я серия
19:00 Ольга. Сезон 3. 55-я серия
19:30 Ольга. Сезон 3. 56-я серия
20:00 СашаТаня. Сезон 6. 202-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 6. 203-я серия
21:00 "Проект "Анна Николаевна". 2-я серия
22:05 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 4. 106-я серия
00:05 Женщины против мужчин: Крымские каникулы
01:50 Stand up. Дайджест. 103-я серия
02:45 Stand up. Дайджест. 104-я серия
03:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия
НТВ
04:45 Заходи - не бойся, выходи - не плачь...
08:00 Сегодня
08:20 Паутина 11. "Взрывная волна", 1-я - 4-я серии
10:00 Сегодня
10:20 Паутина 11. "Взрывная волна", 1-я - 4-я серии
12:40 Пёс-5. "Шлюха". "Амнезия". "Звезда" ("Пёс-2"). "Игра" ("Пёс-2"). "Кинозвезда" ("Пёс-2"). "Блеск" ("Пёс-2"). "Призраки прошлого" ("Пёс-2"). "Картина маслом" ("Пёс-3"). "Сверхъестественное" ("Пёс-3")
16:00 Сегодня
16:20 Пёс-5. "Шлюха". "Амнезия". "Звезда" ("Пёс-2"). "Игра" ("Пёс-2"). "Кинозвезда" ("Пёс-2"). "Блеск" ("Пёс-2"). "Призраки прошлого" ("Пёс-2"). "Картина маслом" ("Пёс-3"). "Сверхъестественное" ("Пёс-3")
19:25 Пёс-5. "Шлюха". "Амнезия". "Звезда" ("Пёс-2"). "Игра" ("Пёс-2"). "Кинозвезда" ("Пёс-2"). "Блеск" ("Пёс-2"). "Призраки прошлого" ("Пёс-2"). "Картина маслом" ("Пёс-3"). "Сверхъестественное" ("Пёс-3")
23:00 Маска
01:30 Дед Мороз. Битва магов
03:20 Пёс-5. "Шлюха". "Амнезия". "Звезда" ("Пёс-2"). "Игра" ("Пёс-2"). "Кинозвезда" ("Пёс-2"). "Блеск" ("Пёс-2"). "Призраки прошлого" ("Пёс-2"). "Картина маслом" ("Пёс-3"). "Сверхъестественное" ("Пёс-3")
04:05 Их нравы
ТВ Центр
04:05 Мост Ватерлоо
07:11 Женская логика. 2-я серия
08:15 Любовь на съёмочной площадке
09:00 Высокий блондин в черном ботинке
10:50 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
11:40 Агата и проклятие Иштар
13:35 Мой герой. Александр Збруев
14:30 События
15:50 Женская логика-2
16:53 Женская логика-2
17:55 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия
18:51 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия
19:42 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия
20:37 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия
21:35 Путь сквозь снега. 1-я серия
23:35 Польские красавицы. Кино с акцентом
00:25 Личные маги советских вождей
01:10 Михаил Зощенко. История одного пророчества
01:50 Как встретишь, так и проведёшь!
02:30 Агата и проклятие Иштар
04:10 Фаина Раневская. Королевство маловато!
ТВ-3
04:15 13 знаков зодиака. 5-я серия - "Лев"
05:15 13 знаков зодиака. 6-я серия - "Дева"
06:00 Мультфильмы
10:00 Гадалка. Сезон 12. 940-я серия - "Фарфоровая свадьба"
10:30 Гадалка. Сезон 12. 941-я серия - "Ворон с могил"
11:00 Гадалка. Сезон 12. 942-я серия - "Темный фокусник"
11:30 Гадалка. Сезон 12. 943-я серия - "Случайный ребенок"
12:00 Гадалка. Сезон 12. 944-я серия - "Опивень"
13:00 Гадалка. Сезон 12. 946-я серия - "Уведу на тот свет"
13:30 Гадалка. Сезон 12. 947-я серия - "Маска одиночества"
14:00 Гадалка. Сезон 12. 948-я серия - "Магические лайки"
14:30 Гадалка. Сезон 10. 633-я серия - "Ключ от чужой двери"
15:00 Гадалка. Сезон 10. 634-я серия - "Тайна Кармен"
15:30 Гадалка. Сезон 10. 635-я серия - "Приблуда"
16:00 Гадалка. Сезон 10. 636-я серия - "Чужая тень"
17:00 Гадалка. Сезон 10. 638-я серия - "В пустоте"
17:30 Гадалка. Сезон 10. 639-я серия - "Кенотаф"
18:00 Гадалка. Сезон 10. 640-я серия - "Танго в сети"
18:30 Гадалка. Сезон 10. 641-я серия - "Астральная мишень"
19:00 Гадалка. Сезон 13. 1023-я серия - "Голод"
19:30 Гадалка. Сезон 13. 1024-я серия - "Не хочу стареть"
20:00 Гадалка. Сезон 13. 1025-я серия - "Ты умрёшь до новой Луны"
21:00 Гадалка. Сезон 13. 1027-я серия - "Шеф-повар"
21:30 Гадалка. Сезон 13. 1028-я серия - "Перчатка"
22:00 Гадалка. Сезон 13. 1029-я серия - "Блуждающие огни"
22:30 Гадалка. Сезон 13. 1030-я серия - "Девочка на фото"
23:00 Куклы колдуна. 3-я серия
00:00 Куклы колдуна. 4-я серия
01:00 Новогодние чудеса. 3-я серия - "Новогодние наряды, декор, украшения"
02:45 Новогодние чудеса. 5-я серия - "Предсказания"
03:30 13 знаков зодиака. 7-я серия - "Весы"
04:15 13 знаков зодиака. 8-я серия - "Скорпион"
РЕН-ТВ
05:00 "Задорнов. Мемуары". Концерт Михаила Задорнова
06:30 Три богатыря на дальних берегах
07:45 Три богатыря: Ход конем
10:35 Три богатыря и принцесса Египта
11:55 Три богатыря и наследница престола
13:35 Иван Царевич и Серый Волк
15:20 Иван Царевич и Серый Волк-2
16:45 Иван Царевич и Серый волк-3
18:15 Иван Царевич и Серый Волк-4
20:00 Тайна печати дракона
01:00 Скиф
02:40 "Энциклопедия глупости". Концерт Михаила Задорнова
СТС
05:00 Маша больше не лентяйка
05:05 Маша и волшебное варенье
05:15 Мышонок Пик
05:30 Мультфильмы
05:55 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия
06:20 Мультфильмы
06:45 Серебряное копытце
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Волшебная палочка
07:15 Три кота. День черного кота
07:20 Три кота. Хоккей
07:25 Три кота. Дед Мороз и Снегурочка
07:30 Царевны. Небесный бадминтон
07:40 Царевны. Волшебница воды
07:45 Царевны. Чёрная Рука
07:50 Царевны. Шапочка профессора
09:00 Уральские пельмени
10:00 Чёрная молния
12:10 Здравствуй, папа, Новый год!
14:05 Здравствуй, папа, Новый год! 2
16:05 Ледниковый период
17:45 Гарри Поттер и Тайная комната
21:00 Гарри Поттер и узник Азкабана
00:45 Мэверик
03:00 6 кадров
03:40 Сказка о царе Салтане
04:35 Гадкий утенок
04:50 Мультфильмы
Звезда
04:40 Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш
06:45 Кубанские казаки
08:00 Новости дня
08:15 Кубанские казаки
09:00 Улика из прошлого. Ограбление века. Дело ереванских гангстеров
09:50 Улика из прошлого. Тайны проклятых. Заклинатели душ
10:40 Улика из прошлого. По следам снежного человека. Рассекреченные архивы ФБР
11:20 Улика из прошлого. "Бегство" Гитлера. Рассекреченные материалы
12:55 Улика из прошлого. Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты
13:00 Новости дня
13:15 Улика из прошлого. Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты
13:55 Улика из прошлого. Загадка одного следа. Банды диверсантов против советского тыла
14:45 Улика из прошлого. Тройка, семерка, туз. Тайна карточной мафии
15:35 Улика из прошлого. Последняя тайна парома "Эстония"
16:20 Улика из прошлого
18:00 Новости дня
18:15 Улика из прошлого. Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы
19:05 Улика из прошлого. Проклятия мёртвых
19:55 Улика из прошлого. Опасная связь. Тайна одного испытания
20:50 Мы с вами где-то встречались
22:45 Мой парень - ангел
00:40 К Черному морю
04:05 Зайчик
Пятый канал
05:00 Пятницкий. Глава вторая. "Энигма", 5-я серия
05:45 Пятницкий. Глава вторая. 6-я серия - "Зимина наносит ответный удар"
06:30 Пятницкий. Глава вторая. 7-я серия - "Вампиры"
07:10 Пятницкий. Глава вторая. 8-я серия - "Эпидемия"
08:05 Пятницкий. Глава вторая. 9-я серия - "Паранойя"
10:00 Двойной блюз. 2-я серия
10:55 Двойной блюз. 3-я серия
11:50 Двойной блюз. 4-я серия
12:45 Куба. 17-я серия
13:35 Куба. 18-я серия
14:35 Куба. 19-я серия
15:35 Куба. 20-я серия
17:25 Куба. 22-я серия
18:25 Куба. 23-я серия
19:20 Куба. 24-я серия
20:15 Куба. Личное дело. 1-я серия
21:20 Куба. Личное дело. 2-я серия
22:20 Куба. Личное дело. 3-я серия
23:20 Куба. Личное дело. 4-я серия
01:15 Куба. Личное дело. 6-я серия
02:15 Двойной блюз. 1-я серия
02:55 Двойной блюз. 2-я серия
03:35 Двойной блюз. 3-я серия
04:20 Двойной блюз. 4-я серия
Культура
03:00 Перерыв в вещании
08:35 Адам женится на Еве
10:50 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым. Выпуск от 03.01.2021
11:15 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия
12:30 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия
13:20 Больше, чем любовь. Александр Лазарев и Светлана Немоляева
14:00 Сисси
15:45 Большие и маленькие. Избранное
17:15 Концерт на Соборной площади Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала
18:40 Цвет времени. Иван Крамской. "Портрет неизвестной"
18:55 Шерлок Холмс. 3-я и 4-я серии
21:50 Наука Шерлока Холмса. 2-я серия
22:20 Сисси - молодая императрица
00:00 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия
00:50 Концерт на Соборной площади Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 2-я серия - "Сантьяго. Чили"
05:40 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 14-я серия - "Коста-Рика"
06:45 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 15-я серия - "Куско. Перу"
07:45 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 16-я серия - "Сан-Диего. США"
08:50 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков. Сезон 23. 9-я серия - "Сардиния. Италия"
10:50 Семь миров, одна планета. Сезон 1. 2-я серия - "Азия"
11:50 Голубая планета-2. Сезон 2. 1-я серия - "Океан"
12:55 Планета Земля. 1-я серия
13:55 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 34-я серия - "Племя Яномами. Часть 1"
15:20 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 35-я серия - "Племя Яномами. Часть 2"
16:15 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 36-я серия - "Племя Яномами. Часть 3"
17:15 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 3-я серия
19:20 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 14-я серия - "Обряд айяуаска"
20:05 Шерлок. Сезон 1. 1-я серия - "Этюд в розовых тонах"
22:00 Шерлок. Сезон 1. 2-я серия - "Слепой банкир"
00:00 Шерлок. Сезон 1. 3-я серия - "Большая игра"
01:55 Земля из космоса. 2-я серия
Че!
02:45 Улетное видео
06:45 Супершеф
07:30 Изгой-один: Звездные войны. Истории
10:00 Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар
12:50 Звездные войны: Эпизод 6. Возвращение джедая
15:30 Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза
18:30 Звездные войны. Эпизод 2: Атака клонов
21:20 Звездные войны. Эпизод 3. Месть ситхов
01:20 Супершеф
02:15 Улетное видео
Ю
05:00 Папа попал
09:00 Мастершеф
12:00 Мастершеф
18:00 Мастершеф
01:00 Мыслить как преступник
02:40 МастерШеф
04:45 Папа попал
Домашний
05:00 Наш Новый год. Лихие девяностые
06:15 6 кадров
06:30 Пять ужинов
08:45 Возвращение в Эдем. 1-я - 6-я серии
14:40 Сестра по наследству. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь против судьбы. 117-я - 120-я серии
23:00 Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь. 1-я и 2-я серии
01:25 Предсказания: 2021. 4-я серия
02:20 Анжелика и король
04:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги
ТНТ-4
05:00 Comedy Woman Classic
06:00 Comedy Woman Classic
07:00 Comedy Woman Classic
08:00 Comedy Woman Classic
09:00 Comedy Club Classic
10:00 Comedy Club Classic
11:00 Comedy Club Classic
13:00 Comedy Club Classic
14:00 Comedy Club Classic
15:00 Comedy Woman Classic
16:00 Comedy Woman Classic
17:00 Comedy Woman Classic
18:00 Comedy Woman Classic
19:00 Comedy Woman Classic
20:00 Comedy Woman Classic
21:00 Comedy Woman Classic
22:00 Comedy Woman Classic
23:00 Comedy Woman Classic
00:00 Comedy Woman Classic
01:00 Наша Russia
01:30 Наша Russia
02:30 Наша Russia
03:00 Comedy Баттл
04:00 Comedy Баттл
Disney
05:00 Музыка на Канале Disney
05:15 Легенда о Тарзане
05:40 Русалочка
06:25 101 далматинец
06:50 Тимон и Пумба
07:25 Аладдин
07:50 Новогоднее караоке
08:00 Доброе утро с Микки
11:00 Лис и пёс
12:50 Лис и пёс-2
15:15 Гравити Фолз
16:15 Леди Баг и Супер-Кот
18:00 Волшебники из Вэйверли Плэйс. Kино
20:00 Ханна Монтана: Кино
22:00 Волшебники из Вэйверли Плэйс
00:00 Джесси
01:40 Лис и пёс
04:15 Тимон и Пумба
Источник: tamby.info