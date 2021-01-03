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Программа передач на 3 января 2021 года

Телепрограмма на 3 января 2021.

Первый канал

02:45 «Давай сделаем это легально». В главной роли Мэрилин Монро.



04:00 «Первый скорый»

05:30 Фильм «Старик Хоттабыч»

06:00 Новости

06:10 «Старик Хоттабыч»

07:05 Фильм «Марья-искусница»

08:25 Фильм «Морозко»

10:00 Новости (с субтитрами)

10:10 Новогодняя сказка «Щелкунчик и четыре королевства»



12:00 «Викторина». Фильм Стивена Фрирза. История самого громкого скандала на шоу «Кто хочет стать миллионером?»14:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым15:40 «Ледниковый период»19:25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск21:00 «Время»21:20 «Три аккорда». Новогодний выпуск23:50 Премьера. Мишель Блан в новогодней комедии «Хороший доктор»01:30 Комедия «Зуд седьмого года»03:10 «Дискотека 80-х»

Россия 1

05:00 Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе

08:15 Золотая невеста. худ. фильм

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:15 Смотреть до конца

12:15 Теория невероятности. худ. фильм



15:50 Тайны следствия-1820:00 Вести в 20:0021:05 Вести. Местное время21:20 Анна Каренина. худ. фильм01:05 Ликвидация. Сериал.03:15 Одесса-мама. Сериал.

Матч ТВ

03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады



05:30 10 историй о спорте06:00 Одержимые. Ирина Слуцкая06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады09:00 Метеор на ринге09:20 Необыкновенный матч09:40 Большой белый обман11:30 Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв-2020". Трансляция из Москвы12:00 Новости12:05 Смешанные единоборства. А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. Grand Power. Трансляция из Сочи12:35 Смешанные единоборства. М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. Трансляция из Москвы13:25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки"16:30 Новости16:35 Все на Матч!17:15 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии17:55 Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Боруссия" (Дортмунд) - "Вольфсбург"19:30 Профессиональный бокс. Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи22:00 Новости22:10 Все на Матч!22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. "Ювентус" - "Удинезе"00:45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Великобритании02:55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швейцарии03:50 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швейцарии04:30 Когда папа тренер

ТНТ

04:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия

05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия

06:00 ТНТ. Best. 20-я серия

06:30 ТНТ. Best. 21-я серия

07:00 ТНТ. gold. 25-я серия

07:30 ТНТ. gold. 26-я серия

08:05 Любовь в большом городе-3



10:00 Сашатаня. Сезон 4. 125-я серия10:30 Сашатаня. Сезон 4. 126-я серия11:00 Сашатаня. Сезон 4. 127-я серия11:30 Сашатаня. Сезон 4. 128-я серия12:00 Ольга. Сезон 3. 41-я серия12:30 Ольга. Сезон 3. 42-я серия13:00 Ольга. Сезон 3. 43-я серия13:30 Ольга. Сезон 3. 44-я серия14:00 Ольга. Сезон 3. 45-я серия14:30 Ольга. Сезон 3. 46-я серия15:00 Ольга. Сезон 3. 47-я серия15:30 Ольга. Сезон 3. 48-я серия16:00 Ольга. Сезон 3. 49-я серия16:30 Ольга. Сезон 3. 50-я серия17:00 Ольга. Сезон 3. 51-я серия17:30 Ольга. Сезон 3. 52-я серия18:00 Ольга. Сезон 3. 53-я серия18:30 Ольга. Сезон 3. 54-я серия19:00 Ольга. Сезон 3. 55-я серия19:30 Ольга. Сезон 3. 56-я серия20:00 СашаТаня. Сезон 6. 202-я серия20:30 СашаТаня. Сезон 6. 203-я серия21:00 "Проект "Анна Николаевна". 2-я серия22:05 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 4. 106-я серия23:05 Однажды в России. Новогодний выпуск. 134-я серия00:05 Женщины против мужчин: Крымские каникулы01:50 Stand up. Дайджест. 103-я серия02:45 Stand up. Дайджест. 104-я серия03:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия

НТВ

04:45 Заходи - не бойся, выходи - не плачь...



06:15 Как встретить праздник не по-детски08:00 Сегодня08:20 Паутина 11. "Взрывная волна", 1-я - 4-я серии10:00 Сегодня10:20 Паутина 11. "Взрывная волна", 1-я - 4-я серии12:40 Пёс-5. "Шлюха". "Амнезия". "Звезда" ("Пёс-2"). "Игра" ("Пёс-2"). "Кинозвезда" ("Пёс-2"). "Блеск" ("Пёс-2"). "Призраки прошлого" ("Пёс-2"). "Картина маслом" ("Пёс-3"). "Сверхъестественное" ("Пёс-3")16:00 Сегодня16:20 Пёс-5. "Шлюха". "Амнезия". "Звезда" ("Пёс-2"). "Игра" ("Пёс-2"). "Кинозвезда" ("Пёс-2"). "Блеск" ("Пёс-2"). "Призраки прошлого" ("Пёс-2"). "Картина маслом" ("Пёс-3"). "Сверхъестественное" ("Пёс-3")19:00 Сегодня19:25 Пёс-5. "Шлюха". "Амнезия". "Звезда" ("Пёс-2"). "Игра" ("Пёс-2"). "Кинозвезда" ("Пёс-2"). "Блеск" ("Пёс-2"). "Призраки прошлого" ("Пёс-2"). "Картина маслом" ("Пёс-3"). "Сверхъестественное" ("Пёс-3")23:00 Маска01:30 Дед Мороз. Битва магов03:20 Пёс-5. "Шлюха". "Амнезия". "Звезда" ("Пёс-2"). "Игра" ("Пёс-2"). "Кинозвезда" ("Пёс-2"). "Блеск" ("Пёс-2"). "Призраки прошлого" ("Пёс-2"). "Картина маслом" ("Пёс-3"). "Сверхъестественное" ("Пёс-3")04:05 Их нравы

ТВ Центр

04:05 Мост Ватерлоо



06:05 Женская логика. 1-я серия07:11 Женская логика. 2-я серия08:15 Любовь на съёмочной площадке09:00 Высокий блондин в черном ботинке10:50 Людмила Целиковская. Муза трёх королей11:40 Агата и проклятие Иштар13:35 Мой герой. Александр Збруев14:30 События14:45 Юмор с мужским характером15:50 Женская логика-216:53 Женская логика-217:55 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия18:51 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия19:42 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия20:37 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия21:35 Путь сквозь снега. 1-я серия22:34 Путь сквозь снега. 2-я серия23:35 Польские красавицы. Кино с акцентом00:25 Личные маги советских вождей01:10 Михаил Зощенко. История одного пророчества01:50 Как встретишь, так и проведёшь!02:30 Агата и проклятие Иштар04:10 Фаина Раневская. Королевство маловато!

ТВ-3

04:15 13 знаков зодиака. 5-я серия - "Лев"

05:15 13 знаков зодиака. 6-я серия - "Дева"

06:00 Мультфильмы

10:00 Гадалка. Сезон 12. 940-я серия - "Фарфоровая свадьба"

10:30 Гадалка. Сезон 12. 941-я серия - "Ворон с могил"

11:00 Гадалка. Сезон 12. 942-я серия - "Темный фокусник"

11:30 Гадалка. Сезон 12. 943-я серия - "Случайный ребенок"

12:00 Гадалка. Сезон 12. 944-я серия - "Опивень"



12:30 Гадалка. Сезон 12. 945-я серия - "Любовь из прошлого"13:00 Гадалка. Сезон 12. 946-я серия - "Уведу на тот свет"13:30 Гадалка. Сезон 12. 947-я серия - "Маска одиночества"14:00 Гадалка. Сезон 12. 948-я серия - "Магические лайки"14:30 Гадалка. Сезон 10. 633-я серия - "Ключ от чужой двери"15:00 Гадалка. Сезон 10. 634-я серия - "Тайна Кармен"15:30 Гадалка. Сезон 10. 635-я серия - "Приблуда"16:00 Гадалка. Сезон 10. 636-я серия - "Чужая тень"16:30 Гадалка. Сезон 10. 637-я серия - "Повитуха"17:00 Гадалка. Сезон 10. 638-я серия - "В пустоте"17:30 Гадалка. Сезон 10. 639-я серия - "Кенотаф"18:00 Гадалка. Сезон 10. 640-я серия - "Танго в сети"18:30 Гадалка. Сезон 10. 641-я серия - "Астральная мишень"19:00 Гадалка. Сезон 13. 1023-я серия - "Голод"19:30 Гадалка. Сезон 13. 1024-я серия - "Не хочу стареть"20:00 Гадалка. Сезон 13. 1025-я серия - "Ты умрёшь до новой Луны"20:30 Гадалка. Сезон 13. 1026-я серия - "Винник"21:00 Гадалка. Сезон 13. 1027-я серия - "Шеф-повар"21:30 Гадалка. Сезон 13. 1028-я серия - "Перчатка"22:00 Гадалка. Сезон 13. 1029-я серия - "Блуждающие огни"22:30 Гадалка. Сезон 13. 1030-я серия - "Девочка на фото"23:00 Куклы колдуна. 3-я серия00:00 Куклы колдуна. 4-я серия01:00 Новогодние чудеса. 3-я серия - "Новогодние наряды, декор, украшения"02:00 Новогодние чудеса. 4-я серия - "Ритуалы"02:45 Новогодние чудеса. 5-я серия - "Предсказания"03:30 13 знаков зодиака. 7-я серия - "Весы"04:15 13 знаков зодиака. 8-я серия - "Скорпион"

РЕН-ТВ

05:00 "Задорнов. Мемуары". Концерт Михаила Задорнова

06:30 Три богатыря на дальних берегах

07:45 Три богатыря: Ход конем



09:15 Три богатыря и Морской царь10:35 Три богатыря и принцесса Египта11:55 Три богатыря и наследница престола13:35 Иван Царевич и Серый Волк15:20 Иван Царевич и Серый Волк-216:45 Иван Царевич и Серый волк-318:15 Иван Царевич и Серый Волк-420:00 Тайна печати дракона22:30 Вий 3D01:00 Скиф02:40 "Энциклопедия глупости". Концерт Михаила Задорнова

СТС

05:00 Маша больше не лентяйка

05:05 Маша и волшебное варенье

05:15 Мышонок Пик

05:30 Мультфильмы



05:50 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия05:55 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия06:00 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия06:10 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия06:20 Мультфильмы06:45 Серебряное копытце07:00 Три кота07:05 Три кота. Волшебная палочка07:10 Три кота07:15 Три кота. День черного кота07:20 Три кота. Хоккей07:25 Три кота. Дед Мороз и Снегурочка07:30 Царевны. Небесный бадминтон07:40 Царевны. Волшебница воды07:45 Царевны. Чёрная Рука07:50 Царевны. Шапочка профессора08:00 Детки-предки. Сезон 2. 3-я серия09:00 Уральские пельмени10:00 Чёрная молния12:10 Здравствуй, папа, Новый год!14:05 Здравствуй, папа, Новый год! 216:05 Ледниковый период17:45 Гарри Поттер и Тайная комната21:00 Гарри Поттер и узник Азкабана23:45 Русские не смеются. Сезон 2. 11-я серия00:45 Мэверик03:00 6 кадров03:40 Сказка о царе Салтане04:35 Гадкий утенок04:50 Мультфильмы

Звезда

04:40 Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш



05:20 Опекун06:45 Кубанские казаки08:00 Новости дня08:15 Кубанские казаки09:00 Улика из прошлого. Ограбление века. Дело ереванских гангстеров09:50 Улика из прошлого. Тайны проклятых. Заклинатели душ10:40 Улика из прошлого. По следам снежного человека. Рассекреченные архивы ФБР11:20 Улика из прошлого. "Бегство" Гитлера. Рассекреченные материалы12:05 Улика из прошлого. Овощная мафия. Тайна "чёрной тетради"12:55 Улика из прошлого. Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты13:00 Новости дня13:15 Улика из прошлого. Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты13:55 Улика из прошлого. Загадка одного следа. Банды диверсантов против советского тыла14:45 Улика из прошлого. Тройка, семерка, туз. Тайна карточной мафии15:35 Улика из прошлого. Последняя тайна парома "Эстония"16:20 Улика из прошлого17:10 Улика из прошлого18:00 Новости дня18:15 Улика из прошлого. Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы19:05 Улика из прошлого. Проклятия мёртвых19:55 Улика из прошлого. Опасная связь. Тайна одного испытания20:50 Мы с вами где-то встречались22:45 Мой парень - ангел00:40 К Черному морю01:55 Летучая мышь04:05 Зайчик

Пятый канал

05:00 Пятницкий. Глава вторая. "Энигма", 5-я серия

05:45 Пятницкий. Глава вторая. 6-я серия - "Зимина наносит ответный удар"

06:30 Пятницкий. Глава вторая. 7-я серия - "Вампиры"

07:10 Пятницкий. Глава вторая. 8-я серия - "Эпидемия"

08:05 Пятницкий. Глава вторая. 9-я серия - "Паранойя"



09:00 Двойной блюз. 1-я серия10:00 Двойной блюз. 2-я серия10:55 Двойной блюз. 3-я серия11:50 Двойной блюз. 4-я серия12:45 Куба. 17-я серия13:35 Куба. 18-я серия14:35 Куба. 19-я серия15:35 Куба. 20-я серия16:25 Куба. 21-я серия17:25 Куба. 22-я серия18:25 Куба. 23-я серия19:20 Куба. 24-я серия20:15 Куба. Личное дело. 1-я серия21:20 Куба. Личное дело. 2-я серия22:20 Куба. Личное дело. 3-я серия23:20 Куба. Личное дело. 4-я серия00:20 Куба. Личное дело. 5-я серия01:15 Куба. Личное дело. 6-я серия02:15 Двойной блюз. 1-я серия02:55 Двойной блюз. 2-я серия03:35 Двойной блюз. 3-я серия04:20 Двойной блюз. 4-я серия

Культура

03:00 Перерыв в вещании



06:30 Мультфильмы. "Новогоднее приключение". "Дед Мороз и лето". "Щелкунчик". "Трое из Простоквашино". "Каникулы в Простоквашино". "Зима в Простоквашино"08:35 Адам женится на Еве10:50 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым. Выпуск от 03.01.202111:15 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия12:30 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия13:20 Больше, чем любовь. Александр Лазарев и Светлана Немоляева14:00 Сисси15:45 Большие и маленькие. Избранное16:45 Пешком... Москва пешеходная17:15 Концерт на Соборной площади Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала18:40 Цвет времени. Иван Крамской. "Портрет неизвестной"18:55 Шерлок Холмс. 3-я и 4-я серии21:50 Наука Шерлока Холмса. 2-я серия22:20 Сисси - молодая императрица00:00 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия00:50 Концерт на Соборной площади Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала02:15 "Мистер Пронька". "Праздник"03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 2-я серия - "Сантьяго. Чили"

05:40 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 14-я серия - "Коста-Рика"

06:45 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 15-я серия - "Куско. Перу"

07:45 Орёл и решка. Америка. Сезон 16. 16-я серия - "Сан-Диего. США"

08:50 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков. Сезон 23. 9-я серия - "Сардиния. Италия"



09:50 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков. Сезон 23. 10-я серия - "Нью-Мексико. США"10:50 Семь миров, одна планета. Сезон 1. 2-я серия - "Азия"11:50 Голубая планета-2. Сезон 2. 1-я серия - "Океан"12:55 Планета Земля. 1-я серия13:55 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 34-я серия - "Племя Яномами. Часть 1"15:20 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 35-я серия - "Племя Яномами. Часть 2"16:15 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 36-я серия - "Племя Яномами. Часть 3"17:15 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 3-я серия18:15 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 2-я серия19:20 Мир наизнанку. Бразилия. Сезон 9. 14-я серия - "Обряд айяуаска"20:05 Шерлок. Сезон 1. 1-я серия - "Этюд в розовых тонах"22:00 Шерлок. Сезон 1. 2-я серия - "Слепой банкир"00:00 Шерлок. Сезон 1. 3-я серия - "Большая игра"01:55 Земля из космоса. 2-я серия

Че!

02:45 Улетное видео



06:00 Каламбур06:45 Супершеф07:30 Изгой-один: Звездные войны. Истории10:00 Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар12:50 Звездные войны: Эпизод 6. Возвращение джедая15:30 Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза18:30 Звездные войны. Эпизод 2: Атака клонов21:20 Звездные войны. Эпизод 3. Месть ситхов00:30 Рюкзак01:20 Супершеф02:15 Улетное видео

Ю

05:00 Папа попал

09:00 Мастершеф

12:00 Мастершеф

18:00 Мастершеф



23:00 Измены01:00 Мыслить как преступник02:40 МастерШеф04:45 Папа попал

Домашний

05:00 Наш Новый год. Лихие девяностые

06:15 6 кадров

06:30 Пять ужинов



07:05 Тариф на любовь08:45 Возвращение в Эдем. 1-я - 6-я серии14:40 Сестра по наследству. 1-я - 4-я серии19:00 Любовь против судьбы. 117-я - 120-я серии23:00 Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь. 1-я и 2-я серии01:25 Предсказания: 2021. 4-я серия02:20 Анжелика и король04:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги

ТНТ-4

05:00 Comedy Woman Classic

06:00 Comedy Woman Classic

07:00 Comedy Woman Classic

08:00 Comedy Woman Classic

09:00 Comedy Club Classic

10:00 Comedy Club Classic

11:00 Comedy Club Classic



12:00 Comedy Club Classic13:00 Comedy Club Classic14:00 Comedy Club Classic15:00 Comedy Woman Classic16:00 Comedy Woman Classic17:00 Comedy Woman Classic18:00 Comedy Woman Classic19:00 Comedy Woman Classic19:30 Comedy Woman Classic20:00 Comedy Woman Classic21:00 Comedy Woman Classic22:00 Comedy Woman Classic23:00 Comedy Woman Classic00:00 Comedy Woman Classic01:00 Наша Russia01:30 Наша Russia02:00 Наша Russia02:30 Наша Russia03:00 Comedy Баттл04:00 Comedy Баттл

Disney

05:00 Музыка на Канале Disney

05:15 Легенда о Тарзане

05:40 Русалочка



06:05 Чудеса на виражах06:25 101 далматинец06:50 Тимон и Пумба07:25 Аладдин07:50 Новогоднее караоке08:00 Доброе утро с Микки11:00 Лис и пёс12:50 Лис и пёс-214:15 Рапунцель: Новая история15:15 Гравити Фолз16:15 Леди Баг и Супер-Кот18:00 Волшебники из Вэйверли Плэйс. Kино20:00 Ханна Монтана: Кино22:00 Волшебники из Вэйверли Плэйс00:00 Джесси01:40 Лис и пёс03:10 Лис и пёс-204:15 Тимон и Пумба

Источник: tamby.info