Все детские выплаты в январе 2021: Новые размеры пособий на детей стали известны

Под бой курантов загадают самые сокровенные желания жители России. Этот год оказался сложным для всех без исключения. И россияне мечтают лишь о двух вещах — крепком здоровье и финансовом благополучии. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, на какую помощь от государства семьям с детьми можно с уверенностью рассчитывать в январе 2021 года.

Россияне ждут выплат от государства

Под бой курантов загадают самые сокровенные желания жители России. Этот год оказался сложным для всех без исключения. И россияне мечтают лишь о двух вещах — крепком здоровье и финансовом благополучии. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, на какую помощь от государства семьям с детьми можно с уверенностью рассчитывать в январе 2021 года.

Деньги беременным

При постановке на учет в женской консультации беременным полагаются 675,15 рублей. При этом встать на учет надо в первые 3 месяца беременности.

Декретные выплаты

Пособие по беременности и родам рассчитывается по специальной формуле работодателем. В 2021 году пособие при нормальных родах при декретном отпуске в 140 дней составит 340 795 руб. В 2020 году оно составляло 322 191,80 руб. При осложненных родах, если на свет появляется один ребенок, оплачиваемый больничный лист продлевается до 156 дней. Пособие при этом будет составлять 379 743 руб. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по отпускам, которые наступят в 2021 году, составит 29 600,44 руб.

Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году будет начисляться из расчета 420,56 руб. в день.

Выплата за рождение ребенка

По состоянию на 01.01.2021 год величина разовой выплаты при рождении ребенка составляет 18 004,12 рублей. Разовая выплата в размере 18 004,12 рублей будет выплачиваться всем родителям-заявителям на детей, рожденных в период с 01.02.2020 года по 31.01.2021 года.

Оформляется по месту работы одним из родителей. Если оба родителя не работают, то можно оформить выплату в органах соцзащиты. Если рождается двойня и т. д., пособие выплачивается на каждого ребенка. Важно подать документы в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Материнский капитал

Материнский капитал – размер проиндексирован, сертификат можно получить при рождении первого ребенка, на второго ребенка сумма может быть на 150 000 рублей больше. С 2020 года условия материнского капитала для семей с детьми значительно изменились. Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году.

Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

Размер материнского капитала в 2021 году вырастет до 483 тысяч 882 рублей на первого ребенка и 639 тысяч 432 рублей на второго, если на первого семья не получала материнский капитал. Таким образом, доплата на второго ребенка составит 155 тысяч 550 рублей.

Пособие за рождение первого и второго ребенка

Семьи с детьми, где среднедушевой размер дохода не превышает 2 размера прожиточного минимума, могут рассчитывать на пособие от государства. С 2020 года выплату можно получать до трехлетия ребенка. Ежемесячную выплату могут получать граждане РФ, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года.

Если вы обратились за выплатой в течение полугода со дня появления ребенка на свет, то выплата будет начисляться со дня его рождения. Если позже, то со дня обращения.

Пособие на детей с 3 до 7 лет

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно — право на нее имеет один из родителей или опекун, если сумма доходов всех членов семьи до вычета налогов за май 2019 — апрель 2020 в расчете на одного члена семьи в месяц не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года. На каждого ребенка от трех до семи лет включительно полагается ежемесячная выплата в размере половины величины прожиточного минимума для детей — 7 612,5 рублей.

Деньги на ребенка до 1,5 лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия, платит работодатель. В январе 2021 года пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет прежнее — 6 752,00 руб. Если родитель получает пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком не назначается.

Выплата 5 000 рублей от Путина

17 декабря 2020 Владимир Путин анонсировал новую выплату в размере 5000 рублей на детей до 8 лет. Выплату можно оформить и на детей рожденных после 17 декабря 2020, но до 1 апреля 2021 года.

Выплата 10 000 рублей от Путина

Будет или нет выплата 10 000 рублей в январе 2021 от Путина на всех детей -этот вопрос не дает покоя родителям в России. Владимир Путин трижды оговаривался на большой пресс-конференции о дополнительной помощи семьям с детьми. После того, как будет решен технический вопрос и взаимодействие, возможно, 10 000 рублей поступят на счета всех родителей в России.