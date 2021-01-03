03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина

22:30 03.01.2021 Фото: pixabay
0

В Новосибирской области действует 27 мер социальной поддержки семей с детьми. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082.

% name% title
Областной семейный капитал – региональная мера поддержки, которая действует в Новосибирской области с 2012 года

В региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» вошли 4 меры поддержки. Областной семейный капитал – одно из приоритетных направлений проекта.

Размер выплаты в 2020 году - 108 160,00 рублей. Воспользоваться региональной мерой поддержки могут семьи при рождении третьего либо последующего ребенка.

Областной семейный капитал – региональная мера поддержки, которая действует в Новосибирской области с 2012 года. На сегодняшний день выдано 38 814 сертификатов. Распорядились средствами 25 864 многодетных семей, из них:

- на улучшение жилищных условий - 17 205;

- на приобретение автотранспорта - 7 190;

- на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства - 176;

- на обучение - 1 220;

- на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов) - 63;

- на формирование накопительной части трудовой пенсии - 2;

- на подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части жилого дома) к сетям инженерно-технического обеспечения - 8.

Справочно:

Паспорт регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография» опубликован на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

В Новосибирской области действует 27 мер социальной поддержки семей с детьми. Подробная информация размещена на официальном сайте министерства труда и социального развития региона. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082.

выплата 5000 рублей материнский капитал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получили выплаты в полном объеме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина
22:30 03-01-2021
Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина
Где завязнет коронавирус, объяснил доктор Мясников
22:00 03-01-2021
Где завязнет коронавирус, объяснил доктор Мясников
Хаос в сердце туманности: звезды Ориона в виде радуги из точек показало NASA
21:30 03-01-2021
Хаос в сердце туманности: звезды Ориона в виде радуги из точек показало NASA
Детальный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
21:00 03-01-2021
Детальный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
Как Калинин сплотил рабочих: и там были тоже 1
20:30 03-01-2021
Как Калинин сплотил рабочих: и там были тоже
Коронавирусные выплаты медикам: какие будут выплаты в 2021 году
20:00 03-01-2021
Коронавирусные выплаты медикам: какие будут выплаты в 2021 году
Стрижка волос в январе 2021: будет 8 очень благоприятных дат по лунному календарю
19:30 03-01-2021
Стрижка волос в январе 2021: будет 8 очень благоприятных дат по лунному календарю
Что меняется с наличными деньгами в 2021 году
19:00 03-01-2021
Что меняется с наличными деньгами в 2021 году
Когда конец Рождественского поста в 2021 году
18:30 03-01-2021
Когда конец Рождественского поста в 2021 году
Полицейский застрелил напавшего на женщину прохожего в Дагестане. Возбуждено уголовное дело
18:24 03-01-2021
Полицейский застрелил напавшего на женщину прохожего в Дагестане. Возбуждено уголовное дело