Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина

В Новосибирской области действует 27 мер социальной поддержки семей с детьми. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082.

Областной семейный капитал – региональная мера поддержки, которая действует в Новосибирской области с 2012 года

В региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» вошли 4 меры поддержки. Областной семейный капитал – одно из приоритетных направлений проекта.

Размер выплаты в 2020 году - 108 160,00 рублей. Воспользоваться региональной мерой поддержки могут семьи при рождении третьего либо последующего ребенка.

Областной семейный капитал – региональная мера поддержки, которая действует в Новосибирской области с 2012 года. На сегодняшний день выдано 38 814 сертификатов. Распорядились средствами 25 864 многодетных семей, из них:

- на улучшение жилищных условий - 17 205;

- на приобретение автотранспорта - 7 190;

- на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства - 176;

- на обучение - 1 220;

- на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов) - 63;

- на формирование накопительной части трудовой пенсии - 2;

- на подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части жилого дома) к сетям инженерно-технического обеспечения - 8.

Справочно:

Паспорт регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография» опубликован на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

В Новосибирской области действует 27 мер социальной поддержки семей с детьми. Подробная информация размещена на официальном сайте министерства труда и социального развития региона. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082.