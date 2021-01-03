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Социальные доплаты к пенсиям проиндексируют в 2021 году в Москве

13:04 03.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Какие существуют виды социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам в Москве в 2021 году.

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2021 год благотворительно повлияет на пенсии

Ежегодно российское правительство в 2021 году принимает новые законопроекты и проводит индексации пенсий и социальных доплат. Известно, что с 1 января традиционно на несколько процентов увеличиваются пенсионные выплаты. Официальные данные, предоставленные Росстатом совместно с ПФР, гласят, что среднестатистические пенсии увеличатся примерно на 1 тыс. рублей. Вместе с этим юрист поделились информацией, какие компенсационные суммы можно получить в 2021 году за покупку товаров первой необходимости.

На сколько процентов будут проиндексированы социальные доплаты к пенсии в Москве в 2021 году

Согласно обещанию президента Российской Федерации Владимира Путина, которое он дал во время своей пресс-конференции 17 декабря 2020 года, пенсии и социальные доплаты к ним для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Предполагается, что сумма прибавки компенсирует процент инфляции, которая по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) составила порядка значение от 4 до 5%. Также индексация 6,3% была закреплена в рамках одобренного российскими властями закона №385-ФЗ от 26 ноября 2020 года «О Федеральном бюджете на 2021 год».

Стоит отметить, что разновидностями социальных доплат, которые полагаются пенсионерам, проживающим в Москве и Московской области, являются ежемесячные компенсации, прилагаемые к основным выплатам. Среди них суммы, выплачиваемые Пенсионным фондом Российской Федерации и органами социальной защиты инвалидам и участникам Великой отечественной войны, получающие пенсии по потере кормильца, в связи с работой на отдельных государственных должностях. Также существуют социальные доплаты для работающих инвалидов и дежурных по подъездным и многоквартирным домам.

Отечественные эксперты предполагают, что вместе с подписанием закона о федеральном бюджете, социальные доплаты также должны быть проиндексированы с 1 января 2020 года. Согласно информации предоставленной на официальном сайте мэрии города Москва, социальная доплата к пенсии начисляется в том случае, если, получающий ежемесячные выплаты, человек, был зарегистрирован в городе по месту жительства в течение 10 лет. Данное обстоятельство даёт право на получение дополнительных денег, которые в 2020 году составляли 12,5 тыс. рублей.

Согласно расчётам экономических агентств прибавка к социальным доплатам в среднем составит 720 российских рублей. Данная информация была подтверждена пресс-службой столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Согласно проекту Московской городской Думы увеличение социальных доплат является одной из самых больших статей расходов столичного бюджета вплоть до 2023 года.

Какие существуют виды социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам в Москве в 2021 году

В основном социальные доплаты к пенсии, которые выплачиваются неработающим пенсионерам в Москве, делятся на два вида: федеральная социальная доплата к пенсии, а также региональная социальная доплата в пенсии. Вторые регулируются по инициативе властей субъекта федерации и решений местных органов. В Москве пенсионеры могут рассчитывать ещё на несколько видов социальных доплат, которые осуществляются органами социальной защиты.

Например, существует возможность получения компенсации денежных средств, которые были потрачены в магазинах продуктовых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Магнит» и другие, позволяющая получить 2 тыс. рублей на покупку продовольственных товаров:

  • продукты детского питания, включая бутылки для кормления;
  • мыло и другие средства гигиены;
  • туалетные принадлежности;
  • средства, обеспечивающие индивидуальную защиту;
  • лекарства и средства дезинфекции;
  • бензин и другие виды топлива;
  • спички и свечи;
  • табачная продукция;
  • очки, линзы.

Стоит отметить, что перечисленный перечень, подписанный Михаилом Мишустиным, имеет значительно больше пунктов. С документом можно ознакомиться, прочитав данное распоряжение от 27 марта 2020 года №762-р на официальном сайте правительства Российской Федерации. Помимо этого существует социальная доплата, если пенсионер не воспользовался положенной ему путёвкой на курорт или в санаторий. В данном случае законодательство предусматривает выплату компенсации в размере 3,3 тыс. рублей.

Российские пенсионеры окончательно перейдут на карточки платёжной системы «Мир»

До 1 января 2021 года все российские пенсионеры должны были оформить карточки банковской системы «Мир». Окончательный переход, по планам правительства должен был состояться в летом 2020 года, однако свои коррективы внесла эпидемия коронавирусной инфекции, из-за чего срок оформления новых карт был несколько продлён.Помимо этого известно, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказывался по поводу индексации пенсий работающий пенсионеров. Учитывая тот факт, что это было в ноябре 2020 года — российские власти так и не разобрались с данным вопросом. Это даёт повод предполагать, что её индексация не состоится, так как у правительства нет никаких решений и они не пришли к общему умозаключению.

Источник: www.1rre.ru

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