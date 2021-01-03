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Полюбуйтесь: первое в мире детальное изображение солнечного пятна теперь может увидеть каждый

04:00 03.01.2021 Фото: © NSO/AURA/NSF
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Это первое изображение солнечного пятна, полученное телескопом DKIST. Размер пятна около 16 тысяч км (размер Земли - 12.7 тыс.км).

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В январе 2020 года астрономы смогли получить очень детальное изображение солнечного пятна при помощи телескопа DKIST

В январе 2020 года астрономы смогли получить очень детальное изображение солнечного пятна при помощи телескопа DKIST. Предлагаем вам подробнее узнать об этом телескопе и снимке в статье Галины Якуниной – кандидата физико-математических наук, специалиста по Солнцу, старшего научного сотрудника ГАИШ МГУ, экскурсовода и лектора Московского Планетария, пишет https://www.planetarium-moscow.ru/

Оптический телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположен на Гавайях на вершине спящего вулкана и оснащен 4,24-метровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики. Адаптивная оптика корректирует атмосферные искажения и размытость изображения Солнца, что позволяет с высоким разрешением наблюдать солнечные структуры размером до 20 км. Телескоп был назван в честь Дэниела К. Иноуэ, сенатора США на Гавайях, является самым крупным и совершенным на сегодняшний день наземным солнечным телескопом. DKIST может наблюдать Солнце в видимом и близком к инфракрасному диапазонах длин волн, имеет 4,24-метровое главное зеркало. Его строительство началось в 2013 году и будет окончательно завершено в 2021 году, в общей сложности на проектирование и создание обсерватории ушло два десятилетия.
Астрономы возлагают на этот инструмент большие надежды, так как DKIST, за счет очень высокого пространственного разрешения, когда-либо достигавшееся в астрономии и большой чувствительности, способен видеть очень мелкие детали в фотосфере Солнца. Измерения солнечного магнитного поля с достаточным разрешением и чувствительностью во всей солнечной атмосфере, включая корону, являются ключом к решению многих нерешенных проблем солнечной астрономии.

Солнечный телескоп DKIST сможет создавать карты магнитных полей в солнечной короне, где происходят солнечные «извержения», которые влияют на земную жизнь. Этот телескоп улучшит наше понимание того, что движет «космической погодой», и в конечном итоге поможет лучше прогнозировать магнитные бури.

СОЛНЦЕ, КАКИМ ЕГО НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ!
28 января 2020 года астрономы получили первые пробные снимки солнечного пятна при помощи DKIST. Изображение демонстрирует поразительные детали структуры солнечного пятна, видимого на поверхности Солнца.

Это первое изображение солнечного пятна, полученное телескопом DKIST. Размер пятна около 16 тысяч км (размер Земли - 12.7 тыс.км). Наиболее мелкие структуры, которые можно различить на изображении, имеют размеры до 20 километров. Само пятно кажется темным из-за того, что плазма в нем более холодная (~4500 К), чем в окружающих пятно областях (~6000 К). Тонкая структура пятна формируется за счет мощных магнитных полей и постоянно меняется.

Активность на Солнце, которую именуют «космической погодой», может влиять на всевозможные системы на Земле. Магнитные «извержения» на Солнце могут негативно сказаться на работе воздушного транспорта, отрицательно влиять на спутниковую связь, привести к выходу из строя электрических сетей, вызывая длительные перебои с электроэнергией, а также нарушать работу GPS.

Солнечный телескоп DKIST открывает новую эру в солнечной физике и делает шаг вперед в понимании Солнца и его влияния на нашу планету.

Солнечный телескоп DKIST будет собирать больше информации о нашем Солнце в течение первых 5 лет своего существования, чем все солнечные данные, собранные с тех пор, как Галилей впервые направил свой телескоп на Солнце.

Статья опубликована в журнале Solar Physics V. 295.2020 г.

детальное изображение солнечного пятна
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