Как работает эффект ганцфельда: почему вызывает сильные галлюцинации

Ученые неоднократно проводили эксперименты с эффектом ганцфельда. В 30-е гг. ХХ-го в. команда Вольфганта Метцгера обнаружила, что длительное нахождение в однородной среде вызывает видения и меняет показатели ЭЭГ.

Сознание может рисовать совершенно непредсказуемые узоры

Для получения сильных галлюцинаций не обязательно употреблять препараты. Достаточно лишить мозг среды, в которой можно зацепиться за какой-либо объект или событие. Добиться эффекта ганцфельда легко в домашних условиях. Но специалисты рекомендуют не перебарщивать с погружением в «полное поле».

Существует множество причин, почему у человека возникают видения. Часто они сопровождают опасные состояния, вроде нехватки кислорода или отравления. но сильные галлюцинации могут вызвать и «безобидные» факторы. Яркий пример – эффект ганцфельда. Хотя кажется, что в названии используется фамилия немецкого ученого, термин обозначает «полное поле».

Как работает эффект ганцфельда

Информация от всех органов чувств обрабатывается в мозгу. «Главный компьютер» собрал базу шаблонов, помогающих интерпретировать данные. Благодаря ей существует эффект парейдолии, когда человек видит привычные образы там, где их нет. Например, грустное лицо на задней крышке будильника.

Шаблоны могут сыграть злую шутку при недостаточном потоке данных, возникающем в однородной среде. Мозг самостоятельно дополняет недостающую информацию, что приводит к галлюцинациям и эффекту ганцфельда. О явлении известно с древних времен. Ученики Пифагора намеренно уединялись в пещерах для открытия подсознания. О галлюцинациях сообщали исследователи Севера, шахтеры, долгое время не выходившие на поверхность.

Для достижения эффекта ганцфельда не обязательно уезжать в пустыню или спускаться под землю. Достаточно:

наушников;

шарика для пинг-понга;

радио или записи «белого шума»;

источник красного света (опционально).

Половинками мячика закрывают глаза. На них нужно направить красную лампу или полностью выключить свет. Затем – надеть наушники с «белым шумом», расслабиться и ждать. Видения начинаются через 10-30 мин.

Жуткий эксперимент или медитативная техника

Ученые неоднократно проводили эксперименты с эффектом ганцфельда. В 30-е гг. ХХ-го в. команда Вольфганта Метцгера обнаружила, что длительное нахождение в однородной среде вызывает видения и меняет показатели ЭЭГ.

В 70-80-е гг. 20-го в. с помощью явления пытались доказать существование телепатии. Испытуемые в состоянии сенсорной депривации находились в разных комнатах и пытались передать информацию с карточек. Положительный результат в последнем эксперименте от 1985-го наблюдался в 37% случаев. Проект не доказал существования телепатии, так как вероятность случайно угадать ответ – 25%. Но интерес к эффекту ганцфельда не пропал. Ученые использовали его для исследования механизмов галлюцинаций. Любители новых ощущений прибегают к эффекту ганцфельда для вызова видений без препаратов. Некоторые использует его в медитативных техниках. Считается, что сенсорная депривация помогает раскрыть подсознание.

Для здорового человека эффект ганцфельда не опасен. Все его последствия, включая ощущение потери зрения – временные. Но при наличии психических расстройств «полное поле» может обострить состояние. Контролировать видения также сложно. Галлюцинации могут оказаться пугающими.

Источник: Пронедра