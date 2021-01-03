03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Где завязнет коронавирус, объяснил доктор Мясников

22:00 03.01.2021 Фото: www.pixabay.com
0

Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники, — отметил он.

% name% title
Знаменитый врач высказался о перспективах вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале объяснил, что массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать.
Он напомнил, что главной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета.

-Теперь давайте подумаем: кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени? Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники, — отметил он.

По словам Мясникова, вакцинация позволит создать прослойку людей с антителами, в которой вирус будет "вязнуть". Таким образом, они не только сами получат защиту от COVID-19, но и помогут защитить других людей.
Врач также перечислил группы людей, которым обязательно стоит участвовать в вакцинации, среди них — пожилые, люди с хроническими болезнями, медики, социальные работники и люди схожих профессий.
Источник: РИА Новости

вакцинация доктор Коллективный иммунитет коронавирус Александр Мясников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете принять участие в вакцинации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина
22:30 03-01-2021
Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина
Где завязнет коронавирус, объяснил доктор Мясников
22:00 03-01-2021
Где завязнет коронавирус, объяснил доктор Мясников
Хаос в сердце туманности: звезды Ориона в виде радуги из точек показало NASA
21:30 03-01-2021
Хаос в сердце туманности: звезды Ориона в виде радуги из точек показало NASA
Детальный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
21:00 03-01-2021
Детальный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
Как Калинин сплотил рабочих: и там были тоже 1
20:30 03-01-2021
Как Калинин сплотил рабочих: и там были тоже
Коронавирусные выплаты медикам: какие будут выплаты в 2021 году
20:00 03-01-2021
Коронавирусные выплаты медикам: какие будут выплаты в 2021 году
Стрижка волос в январе 2021: будет 8 очень благоприятных дат по лунному календарю
19:30 03-01-2021
Стрижка волос в январе 2021: будет 8 очень благоприятных дат по лунному календарю
Что меняется с наличными деньгами в 2021 году
19:00 03-01-2021
Что меняется с наличными деньгами в 2021 году
Когда конец Рождественского поста в 2021 году
18:30 03-01-2021
Когда конец Рождественского поста в 2021 году
Полицейский застрелил напавшего на женщину прохожего в Дагестане. Возбуждено уголовное дело
18:24 03-01-2021
Полицейский застрелил напавшего на женщину прохожего в Дагестане. Возбуждено уголовное дело