Где завязнет коронавирус, объяснил доктор Мясников

Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники, — отметил он.

Знаменитый врач высказался о перспективах вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале объяснил, что массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать.

Он напомнил, что главной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета.

-Теперь давайте подумаем: кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени? Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники, — отметил он.

По словам Мясникова, вакцинация позволит создать прослойку людей с антителами, в которой вирус будет "вязнуть". Таким образом, они не только сами получат защиту от COVID-19, но и помогут защитить других людей.

Врач также перечислил группы людей, которым обязательно стоит участвовать в вакцинации, среди них — пожилые, люди с хроническими болезнями, медики, социальные работники и люди схожих профессий.

Источник: РИА Новости