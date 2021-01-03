03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Украина потеряет юго-восточные области из-за русофобии, предрек глава Крыма

14:45 03.01.2021 Фото: Кремлин.ру
0

Аксенов подчеркнул, что Киев делает все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым.

% name% title
Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предрек, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежной потере Украины юго-восточных областей. Такое мнение он выразил на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что Крым «не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины». По словам Аксенова, из состава Украины неизбежно уйдут и другие области. Глава полуострова заметил, что «здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке».

Аксенов подчеркнул, что Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым.

Глава Крыма также назвал шествия на Украине в честь Степана Бандеры нацистским шабашем. По его мнению, бандеровщина — смертельная зараза, которая губит Украину. Как считает Аксенов, украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения внешним игрокам.

При этом Аксенов подчеркнул, что только будучи частью русского мира, Украина станет свободной и независимой. «А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место — на свалку истории», — заключил он.

1 января в центре Киева прошло шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. В акции в том числе приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия полиция частично перекрывала движение в центре города. Такие же акции прошли и в других городах Украины.

крым нацизм русофобия украина Степан Бандера Сергей Аксенов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда кончится русофобия в Украине?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУмерших от коронавируса и вновь выявленных зараженных за сутки на 3 января 2021 в Новосибирской области назвал оперштаб
15:03 03-01-2021
Умерших от коронавируса и вновь выявленных зараженных за сутки на 3 января 2021 в Новосибирской области назвал оперштаб
Украина потеряет юго-восточные области из-за русофобии, предрек глава Крыма
14:45 03-01-2021
Украина потеряет юго-восточные области из-за русофобии, предрек глава Крыма
БердскМусор вывозят раз в день в Бердске: «Эко-Сервис» заключил договор с регоператором в канун Нового года
14:24 03-01-2021
Мусор вывозят раз в день в Бердске: «Эко-Сервис» заключил договор с регоператором в канун Нового года
Полицейский оплатил продукты для рождественского ужина магазинных воровок: Стало жалко
14:04 03-01-2021
Полицейский оплатил продукты для рождественского ужина магазинных воровок: Стало жалко
Погиб во время стрима в соцсети накануне Нового года мужчина в Новосибирске 1
13:41 03-01-2021
Погиб во время стрима в соцсети накануне Нового года мужчина в Новосибирске
Путинские детские пособия: 5 выплат на детей, которые изменятся в 2021 году. Детально
13:30 03-01-2021
Путинские детские пособия: 5 выплат на детей, которые изменятся в 2021 году. Детально
Кто из россиян и сколько уже поставили прививки от коронавируса, ответил министр Мурашко 1
13:30 03-01-2021
Кто из россиян и сколько уже поставили прививки от коронавируса, ответил министр Мурашко
Убить экс-босса из-за непринятого запроса в соцсети попытался бывший сотрудник
13:13 03-01-2021
Убить экс-босса из-за непринятого запроса в соцсети попытался бывший сотрудник
Квасить и солить капусту в январе 2021: благоприятных 15 дней для засолки по лунному календарю
13:13 03-01-2021
Квасить и солить капусту в январе 2021: благоприятных 15 дней для засолки по лунному календарю
Дешевые билеты начал продавать «Аэрофлот»
13:06 03-01-2021
Дешевые билеты начал продавать «Аэрофлот»