Детальный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года

Начался новый 2021 год, и наступает первая полноценная январская неделя. Астрологи рассказали о том, как будут вести себя звезды и что они предвещают представителям всех Знаков Зодиака.

Свежий прогноз на праздничную неделю

Начался новый 2021 год, и наступает первая полноценная январская неделя. Астрологи рассказали о том, как будут вести себя звезды и что они предвещают представителям всех Знаков Зодиака.

Эксперты считают, что труднее всего придется представителям злых Знаков Зодиака. На этой неделе звезды не хотят, чтобы люди транслировали негатив и совершали поступки, о которых они пожалеют в будущем. Это чревато большими неудачами. Старайтесь обходить стороной всех отрицательно настроенных людей и сами оставайтесь позитивными.

Овен

У Овнов есть отличная возможность начать этот год с крайне благоприятной ноты. Это очень удачное время для духовных поисков и для перенятия чужой мудрости, в том числе той, которая поможет познать счастье. Также на этой неделе возможны судьбоносные встречи и знакомства. Не исключено, что кто-то вдохновит Овнов своими действиями.

Представителям этого Знака Зодиака можно и даже нужно начинать новые дела в бизнесе и на работе. Можно подумать о смене деятельности. У Овнов возникнет много неординарных мыслей, случится творческий порыв и много возможностей для расширения влияния. Начать неделю лучше с уборки дома и наведения порядка на рабочем месте.

Телец

У Тельцов ожидается весьма нестабильная неделя. Ночные светила то и дело будут менять положение и настроение, что может негативно отразиться на состоянии этих людей. Если вдруг все будет плохо, поднять настроение им помогут семь простых способов. В хорошем расположении духа удастся повысить продуктивность, уменьшить финансовые риски.

В любовной сфере неделя с 4 по 10 число будет успешной. Особенно это касается тех Тельцов, которые уже находятся в отношениях. Можно переводить любовь на новый уровень — знакомиться с родителями второй половинки, планировать свадьбу, рождение детей. Самое главное — не торопиться и не принимать желаемое за действительное.

Близнецы

4 и 5 января — самые благоприятные дни недели для Близнецов. В эти два дня звезды помогут им очистить свою ауру, поднять настроение, обрести уверенность в себе. Большая удача ждет всех, кто занят в творческой сфере, — дизайнеров, писателей, музыкантов, актеров. Самое лучшее время для монотонной и сложной работы — пятница и суббота.

Воскресенье станет днем полной релаксации. Звезды и планеты перестанут сильно влиять на людей, поэтому энергетический фон успокоится. Близнецы смогут как следует отдохнуть и перезагрузить свое сознание, чтобы начать новую неделю с позитивной ноты. Астрологи настоятельно рекомендуют не откладывать на потом важные дела.

Рак

У Раков на этой неделе получится изменить свою жизнь к лучшему. Наиболее актуально это в любовной сфере. Ракам необходимо следовать золотым правилам притяжения любви. Без них будет очень трудно победить одиночество. Всем, кто уже находится в отношениях, нужно научиться прощать вторую половинку. Обиды и негатив могут разрушить счастье.

Неделя совершенно не подходит для дальних поездок. Лучше сфокусироваться на домашних делах, на работе в офисе. Звезды в значительной мере усилят память Раков, поэтому можно посвятить себя изучению новой информации, подготовке к экзаменам, учебе. Не исключено, что на выходных Раки смогут наконец завершить сложные домашние дела.

Лев

Львы с 4 по 10 января обретут удачу в финансовой и деловой сферах. Это идеальная неделя для торговли, дорогостоящих покупок, обмена товарами. Также можно открывать новый счет в банке, менять валюту, пользоваться иными банковскими услугами. Стоит лишь остерегаться кредитов и долгов. Сейчас не самое лучшее время, чтобы брать деньги взаймы.

В любви Львам лучше не допускать ошибок, типичных для их Знака Зодиака. Это очень важная неделя для зарождающихся отношений. Одинокие Львы смогут понять, в чем их настоящая проблема и в чем причина их одиночества. Начиная с пятницы необходимо больше времени уделять семье, родителям, детям. Эгоизм до добра не доведет.

Дева

С 4 по 8 января Девы будут лишены энергетической подпитки звезд и планет. Им придется очень осторожно планировать дела и распределять силы. Можно пользоваться пятью способами, которые помогут вернуть утраченную жизненную энергию. Это поможет отчасти компенсировать недостаток сил. Все самое сложное лучше пока перенести на будущее. Начиная с 9 января энергетическая обстановка немного улучшится.

На этой неделе важно заниматься самыми простыми и насущными делами. Не стоит переутомляться, общаться с токсичными людьми. Девам хватит и своих собственных сомнений и страхов. Если кто-то будет подливать масла в огонь, люди этого Знака могут потерять уверенность в себе, а это недопустимо.

Весы

Весам откроются все финансовые двери. Нужно действовать сейчас максимально активно — браться за новые задачи, выполнять обещания, данные начальству или коллегам. Нельзя пускать дела на самотек. Также полезно следовать золотым правилам успеха, без которых не достичь успеха и богатства. Вся неделя идеально подходит для совершения покупок любого масштаба.

В любовной сфере у Весов тоже всё будет удачно. Звезды и планеты будут очень благотворно влиять на ауру Весов, что сделает их более обаятельными. Люди станут больше им доверять, меньше в них сомневаться. Это отлично скажется на умении производить хорошее первое впечатление. Весам стоит носить больше одежды белого и красного цвета.

Скорпион

Первый день недели будет нейтральным, а вот вторник можно с легкостью назвать опасным днем. 4 числа Скорпионам стоит избавиться от плохих воспоминаний и настроить энергетику на позитив. Это поможет им сделать неделю более продуктивной, ведь в хорошем расположении духа удастся сэкономить кучу времени и нервов.

Благоприятными днями можно назвать пятницу и воскресенье. В эти дни Скорпионы смогут познать нечто важное. Кто-то из окружающих поделится с ними важной житейской мудростью. Не стоит отвергать руку помощи, протянутую близким человеком. Выходные плохо подходят для шумных компаний и больших трат: лучше побыть дома.

Стрелец

Стрельцам удастся преуспеть в любовных делах. Это касается всех — как одиноких представителей Знака, так и тех, кто уже находится в отношениях. Очень полезными будут духовные практики, в том числе медитации на привлечение любви. Нужно направить всю свою энергию на поиски того, кто захочет разделить со Стрельцами их радость.

Нужно стремиться к общению с открытыми и добрыми людьми. Даже в бизнесе, работе и финансовой сфере это будет иметь очень хорошие последствия. Приятные люди могут существенно повысить уверенность Стрельцов в себе. В конце недели нужно будет опасаться еще двух вещей: необдуманных решений и внутренних противоречий.

Козерог

У каждого из нас есть свой источник силы по Знаку Зодиака. Козерогам необходимо активизировать свои источники энергии в период с 4 по 7 января, так как в это время их ждет серьезный спад. Ночные светила будут не в самом лучшем положении, поэтому Козерогам необходимо избавиться от сомнений и отрицательных мыслей.

С 8 числа начнется благоприятное время, в которое спадет большинство запретов. Можно будет тратить деньги, отправляться в командировки. Полезно будет также начинать новые дела и заниматься спортом. Астрологи советуют больше времени проводить на свежем воздухе. Нужно чередовать работу с отдыхом, чтобы не переутомляться.

Водолей

В период с 4 по 10 января звезды помогут Водолеям с реализацией задуманного. Воплотить цели в жизнь быстрее поможет свиток желаний. Также не будет лишней поддержка близких людей. Водолеи смогут существенно повысить свои доходы, найти новую работу, получить повышение. Нужно лишь начать действовать. Вода под лежачий камень не течет.

В любви ситуация схожа. Если сидеть и ждать, пока произойдет чудо, оно не произойдет. Нужно знакомиться, флиртовать, проявлять инициативу. Всем, кто уже находится в отношениях, стоит все свободное время проводить с любимым человеком. На этой неделе можно и даже нужно заниматься совместными делами.

Рыбы

Рыбам эксперты сайта dailyhoro.ru советуют начать следовать шести простым жизненным истинам, которые сделают их сильнее. Стоит прислушиваться к своей интуиции в сложных ситуациях или если на пути появятся сложные проблемы. Шестое чувство не обманет Рыб. Советы окружающих лучше обходить стороной.

Самый сложный день недели — среда. В этот день звезды войдут в сильный диссонанс с планетами. Поэтому лучше 6 января не начинать новых дел, не давать обещаний и не рисковать. Очень хорошо, если у вас выпадает на этот день выходной. Можно заняться домашними делами или просто отдохнуть. 9 и 10 числа желательно не сидеть дома.