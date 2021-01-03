Как изменлась система доставки пенсий с осени 2020

Теперь срок не будет зависеть от банка, через который начисляют деньги

Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату начисления выплаты. Предписывающий это приказ Минтруда вступил в силу 18 октября.

Для удобства пожилых

До сих пор смена банка, через который перечисляется пенсия, могла повлечь изменения даты её поступления. «Конечно, это вызывало неудобство, — сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. - Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа».

Теперь же дата поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером.

Любыми способами

Согласно действующему законодательству, пенсионер сам выбирает, как именно он хочет получать пенсию. Доставлять её могут следующими способами:

- через «Почту России». В этом случае пенсии или приносит на дом почтальон, или за ними можно ходить и самостоятельно в почтовое отделение по месту жительства. Для каждого пенсионера устанавливают дату получения выплаты исходя из графика её доставки. При этом пенсия может быть выплачена и позднее установленного срока в пределах так называемого доставочного периода — его продолжительность в Пенсионном фонде России советуют узнавать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя. Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то её выплата приостанавливается. Чтобы возобновить начисления, придётся написать заявление в территориальный орган ПФР;

- через банк. Пенсию можно получать как в кассе банка, так и на банковскую карту. Деньги приходят на счёт в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда. Снять их можно когда угодно. Важно помнить: банки не вправе брать комиссию при зачислении средств на счёт пенсионера. При этом с 1 июля 2017 года начался плавный перевод пенсионеров на платежную систему «МИР» — когда истекает срок действия их карт Visa, MasterCard и других, им выпускают новую карту «МИР». Переход должен окончательно завершишься к 31 декабря этого года.

О сделанном выборе или его изменении необходимо уведомить ПФР любым удобным методом: письменно, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в МФЦ либо в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. В заявлении пенсионеру необходимо указать доставочную организацию и способ получения пенсии, а также реквизиты счёта, если он хочет получать деньги через банк.

Источник: ПГ