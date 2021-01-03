Как бюджетникам меняют систему расчёта зарплат с 1 января 2021 года

Согласно закону, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок. Ему также поручено определить перечни компенсационных и стимулирующих выплат и условия их назначения.

Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий доходы врачей и учителей

Работники бюджетной и муниципальной сферы будут получать одинаковые зарплаты, независимо от того, в каком регионе и учреждении они трудятся. Вместо властей субъектов Федерации требования к отраслевым системам оплаты труда теперь установит Правительство. Это предполагают поправки в Трудовой кодекс, закон о которых 9 ноября подписал президент Владимир Путин.

По справедливости

Согласно закону, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок. Ему также поручено определить перечни компенсационных и стимулирующих выплат и условия их назначения. «Это позволит гармонизировать условия оплаты труда работников одной сферы в разных регионах», — пояснял суть поправок замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Пока зарплаты бюджетникам определяют местные власти, нередко это полномочие делегируют самим организациям. Поэтому за одну и ту же работу медики и учителя в разных регионах получают по-разному, отмечал ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Для каждой отрасли разработают свои требования, кабмин изложит их в подзаконных актах. Ожидается, что там укажут и долю гарантированных выплат по окладам. В Минтруда считают, что оклад должен составлять 50-70 процентов зарплаты, а фракция «ЕР» настаивает, чтобы не менее 70 процентов.

Зампредседателя Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Валентина Кабанова заверила «Парламентскую газету», что предстоящее выравнивание зарплат не приведёт к тому, что где-то бюджетники станут получать меньше, чем сейчас. «У меня тоже есть небольшие опасения на этот счёт. Взять Москву, Московскую область, Петербург — там выше и минимальный размер оплаты труда, и всё остальное. Но мы поработаем над этим. Закон не имеет такой силы, чтобы уменьшать заработную плату», — пояснила она. Депутат добавила, что новые зарплаты должны учитывать размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности.

Вводить новую систему оплаты будут поэтапно в 2021-2025 годах, отмечали разработчики закона. Конкретные сроки перехода на новую систему укажет Правительство для каждой отрасли.

Кто после врачей

Изначально планировалось, что кабмин будет регулировать зарплаты только в здравоохранении. Но закон позволил Правительству установить требования и в других отраслях, например, в образовании, культуре, социальном обслуживании.

«Первыми эту работу развернули Минздрав и отраслевые ведомства и профсоюзы, эпидемия коронавируса к этому подтолкнула. А дальше уже её подхватили и Минпросвещения, и Минкультуры и остальные ведомства», — рассказала «Парламентской газете» Валентина Кабанова.

В октябре замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что его министерство готовится к переходу на новую систему оплаты труда учителей. По его словам, чиновники планируют переработать структуру стимулирующих и компенсационных выплат. Басюк обещал, что первый согласованный проект появится к ноябрю, а целиком эта работа завершится уже к концу года.