Что меняется с наличными деньгами в 2021 году

Под контроль будет поставлена работа банков, почтовых отделений, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, нотариусов, лизинговых компаний, страховых фирм, торговцев недвижимостью.

Больше налогов государству

С 10 января 2021 года в России вступают в действия новые правила проведения финансовых операций. Они осуществляются в рамках поправок к закону о противодействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Новшества позволят увеличить суммы налоговых поступлений в государственный бюджет и сократить долю теневой экономики.

Что попадает под контроль в 2021 году

В соответствии с нововведениями, под финансовый контроль попадут:

переводы на суммы от 100 тыс. руб.;

возврат аванса за неиспользованный мобильный трафик на суммы от 100 тыс. руб.;

азартные игры – при ставках более 600 тыс. руб.;

договора лизинга;

все операции с наличными деньгами на сумму от 600 тыс. руб.;

операции с недвижимостью на суммы, превышающие 3 млн руб. (аренда, ипотека, коммерческий наем).

Какие организации становятся объектами контроля

Под контроль будет поставлена работа банков, почтовых отделений, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, нотариусов, лизинговых компаний, страховых фирм, торговцев недвижимостью. Все перечисленные субъекты финансовой деятельности обязаны будут направлять информацию об операциях на суммы, превышающие установленные лимиты.

Поправки не повлияют на работу законопослушных организаций и предпринимателей, но значительно усложнят жизнь уклонистам от уплаты налогов.

Государственная Дума России приняла во втором чтении новый законопроект, который усиливает контроль за иностранными инвестициями в российские предприятия, работающие в стратегически важных отраслях экономики.

Проект содержит уточнения оснований, по которым иностранные компании могут приобретать акции российских стратегических предприятий.

Источник: www.1rre.ru