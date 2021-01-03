Пенсии 2021: кому и насколько проиндексировали пенсионные ежемесячные выплаты с 1 января

Страховую пенсию неработающего пенсионера увеличили с 1 января 2021-го на 6,3 процента. Средняя выплата по стране таким образом составляет сейчас 17 443 руб. По

2021 приносит изменения в жизнь пенсионеров

С 1 января 2021 года российские пенсионеры вправе обращаться к специалистам территориальных органов ПФР за пластиковыми пенсионными удостоверениями. Пресс-служба ведомства проинформировала об этом, уточнив, что получать такой документ – не обязательно, а потому сделать это могут только желающие.

В удостоверении фигурируют следующие данные:

ФИО;

СНИЛС;

вид пенсионной выплаты;

срок, на который установили пенсию;

фотография гражданина РФ.

Из заявления руководителя ПФР Максима Топилина следует, что в первой партии пластиковых пенсионных удостоверений будет два миллиона документов. Пенсионеров в России – 43 миллиона.

Индексация пенсий в России проведена с 1 января 2021 года: кому и сколько добавили

Страховую пенсию неработающего пенсионера увеличили с 1 января 2021-го на 6,3 процента. Средняя выплата по стране таким образом составляет сейчас 17 443 руб. По официальным данным пресс-службы ПФР, индексация коснулась 30,8 миллиона пожилых граждан России.

Индексация пенсий в последующие годы будет выглядеть так:

с 1 января 2022 г. – на 5,9 процента;

с 1 января 2023 г. – на 5,6 процента;

с 1 января 2024 г. – на 5,5 процента.

Ожидается, что к 2024-му средняя страховая пенсия будет составлять в России около 20 000 руб.

Страховые пенсии по гособеспечению будут получать в наступившем году свыше четырех миллионов граждан, а страховые пенсии по старости – 814,9 тысячи военных пенсионеров. Работать продолжают в нашей стране 9,3 миллиона пенсионеров.

Последние новости об индексации пенсий работающих пенсионеров

Пенсионные выплаты работающих российских пенсионеров не индексируют с 2016-го года. Но гражданам, отправляющимся на заслуженный отдых, назначают повышенные пенсии, в которых учитывают все индексации на момент прекращения ими трудовой деятельности.

В конце минувшего года российские чиновники продолжили обсуждать актуальный для работающих пенсионеров вопрос об индексации. Однако, какие-либо конкретные решения по нему в правительстве не приняты до сих пор.

Индексация социальных пенсий

На 2021 год была запланирована также индексация социальных пенсий россиян на 2,6 процента. Средняя выплата будет составлять теперь 10 058 руб. В бюджете ПФР на эту цель предусмотрена сумма, превышающая 7,8 триллиона рублей.

Источник: Пронедра