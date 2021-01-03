Как Калинин сплотил рабочих: и там были тоже

Клубные учреждения всегда пользовались расположением советских властей. Владимир Ленин придавали им особое значение в деле объединения и массового просвещения граждан.

Не путайте с современными клубами

Клубные учреждения всегда пользовались расположением советских властей. Владимир Ленин придавали им особое значение в деле объединения и массового просвещения граждан. Первые клубы рабочих и служащих появились в России в тот момент, когда народ стал тяготеть к социалистическим принципам.

Постепенно они встроились в общественную жизни и потребовали официального статуса. Это было сделано постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 января 1929 года. Документ за подписью Михаила Калинина предоставлял права юридического лица клубам рабочих и служащих, «преследующих цель сплочения рабочих, служащих и членов их семей вокруг задач профессиональных союзов».

Этот статус позволил клубам приобретать и отчуждать имущество и даже отвечать в суде от своего имени. Также документ позволил обслуживать в клубах безработных, красноармейцев и учащихся.

Источник: ПГ