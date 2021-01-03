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Как Калинин сплотил рабочих: и там вы были тоже

20:30 03.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Клубные учреждения всегда пользовались расположением советских властей. Владимир Ленин придавали им особое значение в деле объединения и массового просвещения граждан.

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Не путайте с современными клубами

Клубные учреждения всегда пользовались расположением советских властей. Владимир Ленин придавали им особое значение в деле объединения и массового просвещения граждан. Первые клубы рабочих и служащих появились в России в тот момент, когда народ стал тяготеть к социалистическим принципам. 

Постепенно они встроились в общественную жизни и потребовали официального статуса. Это было сделано постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 января 1929 года. Документ за подписью Михаила Калинина предоставлял права юридического лица клубам рабочих и служащих, «преследующих цель сплочения рабочих, служащих и членов их семей вокруг задач профессиональных союзов».

Этот статус позволил клубам приобретать и отчуждать имущество и даже отвечать в суде от своего имени. Также документ позволил обслуживать в клубах безработных, красноармейцев и учащихся.

Источник: ПГ

история клубы профсоюзы рабочие сплотил ссср Ленин Михаил Калинин
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От редакции

В какой клуб ходили вы?

Аноним, 03 января 2021 21:55
А теперь идёт обратный процесс: разъединение людей, искоренения массовой культуры (кроме той что навязывают в телевизоре, певицы - а ля стриптизёрши), навязывание вместо дружбы воспитание "успешного" человека любым способом (подмена овладения профессией на бесконечные тренинги якобы успешных тренеров)

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